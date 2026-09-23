17 Transporter befördern 30.000 Kubikmeter Erde

Bis zu 100 Mitarbeiter geplant

Derzeit sind rund 20 Mitarbeiter auf der Baustelle beschäftigt. Mit dem Beginn weiterer Gewerke soll die Zahl der Beschäftigten zeitweise auf bis zu 100 steigen. Auch die Arbeiten rund um die Baustelle wurden zuletzt abgeschlossen. In den vergangenen drei Monaten wurden unter anderem eine Linksabbiegespur und ein Gehsteig errichtet.