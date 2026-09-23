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Bauaushub Hallenbad

17 Transporter befördern 30.000 Kubikmeter Erde

Kärnten
23.09.2026 20:00
30.000 Kubikmeter Erdreich wird beim Aushub weggebracht.
30.000 Kubikmeter Erdreich wird beim Aushub weggebracht.(Bild: Stabentheiner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Mit dem Start des Baugrubenaushubs geht der Neubau des Alpen-Adria Familien- und Sportbades in Klagenfurt in die nächste Phase. In den kommenden vier Wochen werden rund 30.000 Kubikmeter Erdreich ausgehoben.

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Die vorbereitenden Arbeiten wurden laut Stadtwerken planmäßig abgeschlossen. In den kommenden vier Wochen werden nun rund 30.000 Kubikmeter Erdreich ausgehoben. Für den Abtransport sind insgesamt 17 Transporter im Einsatz, die das Material über den Südring abtransportieren. Damit die Straße nicht durch Erdreich verschmutzt wird, wurde bei der Baustellenausfahrt eine eigene Reifenwaschanlage eingerichtet.

Ab Mitte Oktober soll abschnittsweise mit der Herstellung der rund 7500 Quadratmeter großen Bodenplatte begonnen werden. Diese wird aus Stahlbeton gefertigt und rund 55 Zentimeter stark sein.

17 Lkw transportieren den Aushub ab.
17 Lkw transportieren den Aushub ab.(Bild: Christian Tragner)

Grundwasser um mehr als acht Meter abgesenkt
Für die notwendige Vorbereitung des Baugrunds wurde das Grundwasser innerhalb des sogenannten Schmalwandbeckens um mehr als acht Meter abgesenkt. Das Anfang des Jahres errichtete Schmalwandbecken konnte inzwischen vollständig aushärten.

Auch die jüngsten Regenfälle hätten laut Stadtwerken keine Auswirkungen auf den Bauablauf gehabt. Das Monitoring der Brunnen zeige, dass die Grundwasserabsenkung wie vorgesehen funktioniert.

Die bereits eingebrachten Ankerpfähle sollen später verhindern, dass der Baukörper durch den Auftrieb des Grundwassers angehoben wird.

Bis zu 100 Mitarbeiter geplant
Derzeit sind rund 20 Mitarbeiter auf der Baustelle beschäftigt. Mit dem Beginn weiterer Gewerke soll die Zahl der Beschäftigten zeitweise auf bis zu 100 steigen. Auch die Arbeiten rund um die Baustelle wurden zuletzt abgeschlossen. In den vergangenen drei Monaten wurden unter anderem eine Linksabbiegespur und ein Gehsteig errichtet.

Die neue Linksabbiegespur beim Hallenbad ist fertig.
Die neue Linksabbiegespur beim Hallenbad ist fertig.(Bild: Christian Tragner)

Die Stadtwerke Klagenfurt betonen, dass sowohl der Zeitplan als auch der vorgesehene Kostenrahmen eingehalten werden. Die Eröffnung des neuen Hallenbads ist weiterhin für 2028 vorgesehen.

Die Stadtwerke wollen die Bevölkerung weiterhin über den Baufortschritt informieren. Für Anrainer sind regelmäßige Informationsabende geplant, außerdem erhält die Bevölkerung unter hallenbad.stw.at ständig Infos über die Baufortschritte.

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