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Nach zwei Dritteln

Doppelte Überzahl für VSV, aber KAC führt 5:1

Eishockey
23.09.2026 21:23
(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Stefan Plieschnig
Porträt von Martin Quendler
Von Stefan Plieschnig und Martin Quendler

Das 364. steht ganz im Zeichen der VSV-Krise. Was man aus dem Vereinsumfeld der Villacher hört, soll noch diese Woche der neue Geschäftsführer präsentiert werden – die Zeit drängt jedenfalls. Am Eis bleibt indes alles beim Alten. Der KAC legte im ersten Drittel schon vor, führt mit 3:0. Im zweiten Abschnitt machten die Rotjacken eine vierminütige Überzahl der Gäste zunichte. Die „Krone“ berichtet laufend.

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Dritte Runde in der ICE-Liga – und schon Derbytime! In Klagenfurt kreuzen am Mittwoch-Abend der KAC und Erzrivale VSV die Klingen. Das erste Mal gefährlich vors Tor kam der VSV, als Sproul einen Querpass im eigenen Drittel abfing, vorne nur knapp das linke Kreuzeck verfehlte. In Minute drei jubelten aber erstmals die Klagenfurter: Sablattnig zieht aus dem Mitteldrittel bis vors Tor und schiebt den Puck an Cannata vorbei ins Tor zum 1:0.

David Waschnig legte das 1:0 des KAC auf, erhöhte dann selbst auf 2:0.
David Waschnig legte das 1:0 des KAC auf, erhöhte dann selbst auf 2:0.(Bild: Florian Pessentheiner)

VSV vergibt in Unterzahl die Topchance auf 1:0
Die ersten zwei Strafminuten kassierte dann VSV-Routinier John Hughes – nur wenige Sekunden später hatte plötzlich Hancock in Unterzahl alleine vor Flo Vorauer die Mega-Chance aufs 1:1, scheiterte aber an Flo Vorauer. Während des Powerplays gelang Klagenfurt zwar nichts, 40 Sekunden danach netzte dann aber Kanada-Rückkehrer David Waschnig zum 2:0 ins kurze Eck. Im zweiten KAC-Powerplay (15.) erhöhte Petersen nach Schwinger-Vorlage auf 3:0.

Auch Villach wurde im ersten Drittel immer wieder vorm Tor von Flo Vorauer gefährlich.
Auch Villach wurde im ersten Drittel immer wieder vorm Tor von Flo Vorauer gefährlich.(Bild: Florian Pessentheiner)

Metzler mit erstem Tor für Villach
Im zweiten Drittel legte der VSV gleich mit dem 1:3 los – Julian Metzler schnappte sich den Puck im Mitteldrittel, legte diesen dann rechts an Flo Vorauer vorbei. Aber der KAC hatte die Antwort einige Minuten später durch den Kapitän. Nach Herburger-Querpass schob Thomas Hundertpfund ein, stellte den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Für den 36-Jährigen war‘s das zweite Pflichtspieltor – auch beim 7:1 über Salzburg war er ja erfolgreich – nach seiner Kreuzband-Verletzung. 

VSV torlos in vier minütiger Überzahl
Brandgefährlich wurde es für den KAC zwischen Minute 31 und 35, als Villach nach einer 2+2-Strafe für Waschnig und einer weiteren für MacKinnon gleich zwei Minuten in doppelter Überzahl hatte, weitere 1:50 Minuten im Powerplay. Aber die Defensive um Goalie Florian Vorauer hielt dem Druck und zahlreichen Chancen stand, kam ohne (!) Gegentor durch diese Phase. 

Ausgerechnet zum Ende des Unterzahlspiels gelang KAC dann durch St. Denis im Gegenstoß das 5:1 (35.), nachdem dieser Hughes den Puck an der blauen Linie abgeluchst hatte, allein Richtung Cannata gedüst war. 

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