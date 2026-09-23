Doppelte Überzahl für VSV, aber KAC führt 5:1

Metzler mit erstem Tor für Villach

Im zweiten Drittel legte der VSV gleich mit dem 1:3 los – Julian Metzler schnappte sich den Puck im Mitteldrittel, legte diesen dann rechts an Flo Vorauer vorbei. Aber der KAC hatte die Antwort einige Minuten später durch den Kapitän. Nach Herburger-Querpass schob Thomas Hundertpfund ein, stellte den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Für den 36-Jährigen war‘s das zweite Pflichtspieltor – auch beim 7:1 über Salzburg war er ja erfolgreich – nach seiner Kreuzband-Verletzung.