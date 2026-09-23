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8500 Teilnehmer

So läuft beim Wörthersee Marathon alles glatt

Kärnten
23.09.2026 18:00
Am 27. September wird der Wörthersee erstmals Marathon-Schauplatz.
Am 27. September wird der Wörthersee erstmals Marathon-Schauplatz.(Bild: Wörthersee Marathon)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

In wenigen Tagen (27. September) wird rund um den Wörthersee gelaufen. 8500 Teilnehmer sind bei der Premiere des Marathons dabei. Damit alles möglichst reibungslos funktioniert, hier die wichtigsten Informationen zu Bewerben, Verkehr und Anreise.

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Am Sonntag feiert der Wörthersee Marathon seine Premiere. Neben dem Marathon über die volle Distanz gehen auch die Halbmarathon-Teilnehmer (The Wild Beauty – 21K) und die Staffeln des Powerade Team-Marathons auf die Strecke. Für die Läufer ist entlang des Sees bestens vorgesorgt. Gleichzeitig müssen sich Anrainer und Autofahrer aber auf Sperren einstellen.

Start um 9 Uhr in Klagenfurt
Der Wörthersee Marathon über 42,195 Kilometer startet um 9 Uhr im Strandbad Klagenfurt. Von dort geht es über das Südufer nach Velden und weiter über das Nordufer zurück nach Klagenfurt. Der Zieleinlauf ist bis 18 Uhr vorgesehen. Der Halbmarathon „The Wild Beauty – 21K“ startet ebenfalls in Klagenfurt und endet nach 21,1 Kilometern in Velden. Beim Powerade Team-Marathon teilen sich zwei bis zehn Läufer die volle Marathon-Distanz.

14 Stationen für die Marathonläufer
Wer 42 Kilometer läuft, muss auch entsprechend trinken und Energie nachfüllen. Dafür gibt es entlang der Strecke insgesamt 14 Verpflegstellen. Acht große Hauptstationen befinden sich ungefähr alle fünf Kilometer. Dort werden Wasser und Powerade ausgegeben. Ab Kilometer 15 kommt Obst dazu, ab Kilometer 30 stehen zusätzlich salzige Knabbereien bereit.

Eine besondere Station wartet bei Kilometer 21,7 in Velden: Dort wird neben der üblichen Versorgung auch Tchibo Cold Brew Coffee ausgeschenkt. Zusätzlich zu den acht großen Verpflegstellen gibt es sechs weitere reine Wasserstationen. Damit können die Läufer praktisch über die gesamte Strecke regelmäßig Flüssigkeit aufnehmen.

Auch im Ziel wartet Verpflegung
Nach dem Zieleinlauf gibt es natürlich ebenfalls Getränke und Verpflegung. Beim Marathon ist die Zielversorgung in Klagenfurt, beim Halbmarathon in Velden. Die Teilnehmer des Team-Marathons können sich außerdem an den drei Übergabestellen mit Getränken versorgen.

Mit der Startnummer in den Zug
Auch bei der Anreise gibt es ein besonderes Service: Die Startnummer gilt am Sonntag als Fahrschein für den ÖBB-Nahverkehr zwischen Villach, Velden, Pörtschach und Klagenfurt. Nicht inkludiert sind Fernverkehrszüge wie Railjet, RJX, EC oder IC.

Wer nach Reifnitz zur ersten Staffel-Übergabestelle muss, kann einen kostenlosen Shuttlebus nutzen. Dieser fährt vom Parkplatz bei Minimundus um 8.50 Uhr ab und kommt gegen 9.20 Uhr in Reifnitz an. Der Bus wartet dort und bringt die Fahrgäste auch wieder zurück. Wichtig: In Reifnitz gibt es nur sehr wenige Parkmöglichkeiten.

Staffelübergabestellen

Die Marathonstrecke kann als Team frei aufgeteilt werden. Die Veranstalter stellen für eine leichtere Organisation 3 fixe Übergabestellen zur Verfügung, die genutzt werden können:

  1. Übergabesstelle in Reifnitz – Kilometer 9
  2. Übergabesstelle in Velden – Kilometer 21,5
  3. Übergabesstelle in Pörtschach – Kilometer 31,5

Für die An- & Abreise zur 2. und 3. Übergabestelle wird ersucht, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Infos unter: kaerntner-linien.at

Infos für Anrainer
Während des Rennens sind entlang der gesamten Strecke zeitweise Straßen gesperrt. Die genauen Sperrzeiten unterscheiden sich je nach Abschnitt und richten sich nach dem Rennverlauf. Während einer Sperre sind auch Zufahrten zu Häusern und Grundstücken nicht möglich.

Wer am Sonntag sein Auto benötigt, sollte es deshalb rechtzeitig außerhalb des jeweiligen Sperrbereichs abstellen. Auch das Queren der Strecke ist nur eingeschränkt möglich. Fußgänger und Radfahrer müssen die Anweisungen der Streckenposten beachten. Auf der gesperrten Rennstrecke dürfen Fahrräder nicht gefahren werden.

600 Helfer im Einsatz
Damit das Großereignis funktioniert, sind rund 600 Helfer sowie zusätzliches Servicepersonal im Einsatz. Mehr als 1500 Absperrgitter werden entlang der Strecke benötigt. Acht große Verpflegstellen, sechs zusätzliche Wasserstationen und elf kontrollierte Verkehrsabschnitte sorgen dafür, dass Läufer und Verkehr möglichst sicher durch den Tag kommen. Rettung, Feuerwehr und Polizei können die Strecke jederzeit befahren.

Startnummernausgabe

Die Startnummernausgabe findet im Runner’s Beach Club beim Strandbad Klagenfurt statt. Der Zugang am Freitag, 25.09., und Samstag, 26.09., erfolgt über den Metnitzstrand (nicht über den Haupteingang des Strandbades).

Zeiten der Startnummernausgabe: Freitag, 25. September, 12 bis 18 Uhr und Samstag, 26. September, 9 bis 18 Uhr;

Kleidertransport für Halbmarathon
Auch an die Halbmarathonläufer ist gedacht: Wer in Klagenfurt startet und in Velden ins Ziel läuft, kann seine Kleidung für den Transport zum Ziel abgeben. Dort steht sie nach dem Rennen zur Abholung bereit. Die Zeitnehmung beim Marathon erfolgt in Fünf-Kilometer-Schritten.

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