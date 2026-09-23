So läuft beim Wörthersee Marathon alles glatt

Die Marathonstrecke kann als Team frei aufgeteilt werden. Die Veranstalter stellen für eine leichtere Organisation 3 fixe Übergabestellen zur Verfügung, die genutzt werden können:

Übergabesstelle in Reifnitz – Kilometer 9 Übergabesstelle in Velden – Kilometer 21,5 Übergabesstelle in Pörtschach – Kilometer 31,5

Für die An- & Abreise zur 2. und 3. Übergabestelle wird ersucht, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Infos unter: kaerntner-linien.at