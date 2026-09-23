Sternenklare Nacht, bevor wieder Regen kommt

Eine geradezu sternenklare Nacht steht Österreich bevor. Dazu wird es verbreitet frisch. Am kältesten wird es in Salzburg und Oberösterreich – dort werden Tiefstwerte von null bis ein Grad erreicht.
In den Abendstunden des Mittwochs lösen sich auch die letzten Wolkenfelder im Osten, die Sonne zeigt sich somit noch im ganzen Land.
Die Nacht verläuft teils sogar sternenklar, nur ein paar wenige Wolken ziehen durch. Die Tiefsttemperaturen liegen zwsichen null und zwölf Grad.
Am Donnerstag schlägt das Wetter dann wieder um: Es wird verbreitet regnerisch, am ehesten trocken bleibt es nur im Westen und Südwesten.
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