Holocaust-Leugner zeigte Hitlergruß vor Gericht

Der 71-Jährige gab zu, auf Plattformen wie Telegram Verschwörungsmythen verbreitet und den Mord an sechs Millionen Jüdinnen und Juden durch das Nazi-Regime geleugnet zu haben. In seinem Podcast forderte der Angeklagte zudem auf, jüdische Menschen zu jagen und zu „neutralisieren“. Sie würden es „nicht verdienen, am Leben zu bleiben“, sagte der Deutsche und forderte „die totale Ausrottung“. Den Holocaust bezeichnete er laut Anklage als „Aberglauben“. Er lege es darauf an, andere zur Gewalt anzustacheln und anzuleiten, teilten die Richterinnen und Richter mit.