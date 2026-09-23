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Haft für Deutschen

Holocaust-Leugner zeigte Hitlergruß vor Gericht

Ausland
23.09.2026 17:40
In München ist ein 71-Jähriger zu Haft verurteilt worden, der den Holocaust (im Bild: ...
In München ist ein 71-Jähriger zu Haft verurteilt worden, der den Holocaust (im Bild: Konzentrationslager Mauthausen) geleugnet und zur Ermordung von Jüdinnen und Juden aufgerufen hatte.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In München ist ein mehrfach vorbestrafter Holocaust-Leugner (71) zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Nachdem er vor Gericht immer wieder den Hitlergruß gezeigt hatte, wurden seine Hände mit Handschellen an einem Gürtel befestigt.

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Der 71-Jährige gab zu, auf Plattformen wie Telegram Verschwörungsmythen verbreitet und den Mord an sechs Millionen Jüdinnen und Juden durch das Nazi-Regime geleugnet zu haben. In seinem Podcast forderte der Angeklagte zudem auf, jüdische Menschen zu jagen und zu „neutralisieren“. Sie würden es „nicht verdienen, am Leben zu bleiben“, sagte der Deutsche und forderte „die totale Ausrottung“. Den Holocaust bezeichnete er laut Anklage als „Aberglauben“. Er lege es darauf an, andere zur Gewalt anzustacheln und anzuleiten, teilten die Richterinnen und Richter mit.

In der seitenlangen Anklage sind Gewaltaufrufe, antisemitische Beschimpfungen und Verschwörungsmythen aufgelistet, die der Mann aus Bayern verbreitet hat. Wenn seine Zitate vorgelesen wurden, nickte er immer wieder. Der 71-Jährige hatte beispielsweise behauptet, dass Jüdinnen und Juden hinter dem Anschlag auf das World Trade Center und hinter der Corona-Pandemie stünden.

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Richterin „fassungslos“
Der Mann räumte alle Vorwürfe vor Gericht ein. Er habe aber weder Reue noch Schuldeinsicht gezeigt, sagte die Vorsitzende Richterin Simone Montoya Durango. Er habe sogar während der laufenden Ermittlungen und vor Gericht weitere Straftaten begangen und zudem eine „besonders rasante Rückfallgeschwindigkeit“ an den Tag gelegt. Bereits die früheren Verurteilungen seien ihm „völlig egal“ gewesen.

Die Richterin sagte, das Verhalten des Pensionisten vor Gericht mache sie fassungslos. So hatte er beispielsweise immer wieder den Hitlergruß gezeigt. Er wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

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