Alaba mit Privatjet zum Medizincheck nach Rom

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick gab sich mit Hinweis auf das Fehlen einer offiziell Vollzugsmeldung zurückhaltend. „Ich war in den letzten zwei, drei Wochen mit ihm im regelmäßigen Austausch. Aber ich bitte um Verständnis – so lange nichts bestätigt ist, werde ich mich dazu nicht äußern“, sagte der Deutsche am Mittwoch in Windischgarsten.