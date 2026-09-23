Alaba mit Privatjet zum Medizincheck nach Rom

David Alaba steht unmittelbar vor einem Engagement bei Serie-A-Klub Udinese Calcio. Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, flog der 34-jährige ÖFB-Star dafür mit dem Privat-Jet nach Rom zum Medizincheck. Aus der Hauptstadt sollte es dann weiter ins Friaul gehen.
Nun seien für einen Transfer noch formale Schritte notwendig. Udinese beendete die vergangene Saison als Zehnter der Serie A. Aktuell liegt der Klub aus der Region Friaul-Julisch Venetien mit einem Sieg aus fünf Runden am 13. Platz. Trainer ist der in Wien geborene Deutsche Kosta Runjaic.
Auf Instagram posteten die Italiener bereits ein Bild eines weißen Klappsessels. Alaba hatte im Frühjahr 2022 beim Torjubel mit einem solchen bei Reals 3:1-Sieg gegen Paris Saint-Germain im Champions-League-Achtelfinale für eine bei Madrider Fans unvergessliche Szene gesorgt.
Hier ein Video von der Ankunft von Alaba in der Villa Stuart, einer Privatklinik in Rom:
Alaba ist nach seinem Vertragsende bei Real Madrid aktuell auf Klubsuche, für die Spiele in der Nations League wurde er nicht einberufen.
Österreichs Teamchef Ralf Rangnick gab sich mit Hinweis auf das Fehlen einer offiziell Vollzugsmeldung zurückhaltend. „Ich war in den letzten zwei, drei Wochen mit ihm im regelmäßigen Austausch. Aber ich bitte um Verständnis – so lange nichts bestätigt ist, werde ich mich dazu nicht äußern“, sagte der Deutsche am Mittwoch in Windischgarsten.
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