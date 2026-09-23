Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

UNO-Generaldebatte

Irans Präsident: „Wir sind Opfer des Terrorismus“

Außenpolitik
23.09.2026 18:18
Der iranische Präsident Massoud Pezeshkian hat seine Rede in der UNO-Generaldebatte unter ...
Der iranische Präsident Massoud Pezeshkian hat seine Rede in der UNO-Generaldebatte unter anderem für Kritik an der US-Regierung genutzt.(Bild: AFP/ALEXI J. ROSENFELD)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der iranische Präsident Massoud Pezeshkian hat sein Land am Mittwoch als „Opfer des Terrorismus“ bezeichnet. Der Iran rufe „die Welt nicht zu einem weiteren Krieg auf, sondern zu Frieden und Gerechtigkeit“, sagte er bei der UNO-Generaldebatte in New York.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Wir dürfen keine Welt schaffen, in der militärische Macht an die Stelle der Legitimität tritt, Sanktionen an die Stelle der Diplomatie, Terror an die Stelle der Politik und Krieg an die Stelle des Dialogs“, führte er weiter aus. Zudem kritisierte er die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. „Gestern sagte der Präsident der Vereinigten Staaten, wir seien Terroristen. Wir sind Opfer des Terrorismus“, meinte der Politiker. Die US-Drohungen würden den Iran geschlossener und stärker machen. Zudem vergrößerten sie den Widerstand der Menschen im Iran.

Pezeshkian kritisierte die US-Angriffe auf zivile Ziele in der frühen Phase des Iran-Kriegs, darunter eine Mädchenschule und einen Sportkomplex im Süden des Landes. „Unsere unschuldigen Menschen sind in Wahrheit das Ziel der feigen Angriffe (...) und wir haben uns mit Stärke verteidigt. Amerika und Israel haben uns mit der neuesten Technologie und Ausrüstung angegriffen, und unsere Menschen haben mit Stärke standgehalten“, sagte er weiter.

Die Atomanlage Natanz im Iran
Die Atomanlage Natanz im Iran(Bild: AFP)

„Nukleare Frage wird nicht auf Schlachtfeld gelöst“
Die nukleare Frage – die US-Präsident Donald Trump als eines der Argumente für den Iran-Krieg anführt – werde „nicht auf dem Schlachtfeld gelöst“. Man wolle Kernenergie aber nur zivil nutzen, nach Atomwaffen strebe man nicht, bekräftigte er. Ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten müsste der Welt „Gewissheit über den friedlichen Charakter des iranischen Programms und der iranischen Nation die Gewissheit über die Wahrung ihrer Rechte“ geben. Während der Iran scharf kontrolliert werde, besitze Israel bereits Kernwaffen. „Israel tötet, aber der Iran wird mit Sanktionen belegt (...)“, sagte Pezeshkian.

Lesen Sie auch:
Der Iran (im Bild: Gebäude nach einem Luftangriff auf Teheran) wird laut einem ...
Wissenschafter sicher:
„Der Iran wird gestärkt aus dem Krieg hervorgehen“
23.09.2026
Aber nur mit Abkommen
Trump verspricht dem Iran „wirtschaftliche Stärke“
22.09.2026

Folgt Treffen der Präsidenten?
Trotz der Kritik an den USA haben am Dienstag Vertreter aus beiden Ländern am Rande der UNO-Generaldebatte miteinander gesprochen. Ein iranischer Parlamentsabgeordneter sagte jetzt, auch ein direktes Treffen der Präsidenten Pezeshkian und Trump für wahrscheinlich zu halten. „Diplomatie sollte nicht mit Fortschritt verwechselt werden. Bisher deutet wenig darauf hin, dass der wirtschaftliche und militärische Druck der Trump-Regierung Teheran dazu bewogen hat, von den Forderungen abzurücken, die es als seine zentralen Verhandlungsforderungen betrachtet“, zeigte sich hingegen der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz wenig optimistisch. Konservative Kreise im Iran kritisierten den jüngsten diplomatischen Schritt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
23.09.2026 18:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
192.868 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
133.107 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Society International
Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn
97.509 mal gelesen
Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer ...
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2021 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1758 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1523 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Mehr Außenpolitik
Slowakei reagiert
Zugtickets wegen Spritpreisen um Hälfte billiger
Einer muss zustimmen
Zivildienst-Treffen ohne Kickl und Gewessler
UNO-Generaldebatte
Irans Präsident: „Wir sind Opfer des Terrorismus“
Krone Plus Logo
Steirischer SPÖ-Chef
Max Lercher zur FPÖ: „Ich biedere mich nicht an“
Rubio voller Hoffnung
USA laden Putin zum G20-Gipfel in Miami ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf