Irans Präsident: „Wir sind Opfer des Terrorismus“

Folgt Treffen der Präsidenten?

Trotz der Kritik an den USA haben am Dienstag Vertreter aus beiden Ländern am Rande der UNO-Generaldebatte miteinander gesprochen. Ein iranischer Parlamentsabgeordneter sagte jetzt, auch ein direktes Treffen der Präsidenten Pezeshkian und Trump für wahrscheinlich zu halten. „Diplomatie sollte nicht mit Fortschritt verwechselt werden. Bisher deutet wenig darauf hin, dass der wirtschaftliche und militärische Druck der Trump-Regierung Teheran dazu bewogen hat, von den Forderungen abzurücken, die es als seine zentralen Verhandlungsforderungen betrachtet“, zeigte sich hingegen der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz wenig optimistisch. Konservative Kreise im Iran kritisierten den jüngsten diplomatischen Schritt.