Häuser und Wohnungen wieder kräftig verteuert

Auch Anschaffung und Erhalt teurer

Der Index für die Anschaffung von Wohnraum erhöhte sich heuer laut Statistik Austria bisher um 3 Prozent – das war wesentlich mehr als 2025 (1,4 Prozent) und 2024 (0,8 Prozent). Der Erhalt des selbstgenutzten Wohneigentums verteuerte sich in der ersten Jahreshälfte um 2,9 Prozent – im Vorjahr lag die Teuerung bereits bei 2,9 Prozent, 2024 sogar bei 4,1 Prozent.