Auto rammt Motorradfahrer: Unfall endet tödlich

Gegen 13.50 Uhr wollte die Pensionistin bei der Breitenleer Straße an der Kreuzung mit der Ziegelhofstraße in diese nach links einbiegen. Offenbar bemerkte sie beim Abbiegen einen herannahendem Biker zu spät, der geradeaus fahren wollte. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision.