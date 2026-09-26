Auto rammt Motorradfahrer: Unfall endet tödlich

Tödlicher Unfall am Freitagnachmittag im Wiener Bezirk Donaustadt: Eine 85-jährige Autofahrerin übersah auf einer Kreuzung beim Abbiegen offenbar einen Motorradfahrer. Der 31-Jährige wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Er überlebte nicht.
Gegen 13.50 Uhr wollte die Pensionistin bei der Breitenleer Straße an der Kreuzung mit der Ziegelhofstraße in diese nach links einbiegen. Offenbar bemerkte sie beim Abbiegen einen herannahendem Biker zu spät, der geradeaus fahren wollte. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision.
Der Motorradfahrer kam zu Sturz und wurde schwerst verletzt. Rettungskräfte versuchten noch mit Reanimationsmaßnahmen, das Leben des 31-Jährigen zu retten – jedoch vergeblich. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.
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