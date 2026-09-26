„Sprit-Aufschlag“ in Tirol: Sonderprüfung in Sicht

Mehr als im österreichweiten Durchschnitt

Seit Anfang 2025 waren die Preise sowohl für Super als auch für Diesel an 91 Prozent der Tage in Tirol am teuersten. Die Tiroler mussten im Schnitt um 6 Cent mehr pro Liter Sprit zahlen als im österreichweiten Durchschnitt. Johannes Mayer, Energiemarkt-Experte der E-Control, führte im APA-Gespräch den Tanktourismus und generell höhere Spritpreise in Deutschland und auch in Italien als Gründe für die höheren Preise in Tirol an.