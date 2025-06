Tierfreunde gehen für Streunerhunde auf die Straße

Alle, denen das Schicksal der Streunerhunde in der Türkei und in Marokko am Herzen liegt, sind dazu aufgerufen, sich am Samstag, dem 21. Juni von 14 bis 16 Uhr am Bundesländerplatz in 1060 Wien zusammenzufinden. Tierschutzorganisationen und Aktivisten demonstrieren gemeinsam für Mitgefühl, Sichtbarkeit und Rückhalt und gleichzeitig gegen ein systematisches Töten und Wegsehen.