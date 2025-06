Hier trägt Benko seine „verschenkte“ Luxusuhr

Am 25. Dezember 2021, also am Tag nach der angeblichen Geschenkübergabe, trug Benko die teure Nautilus samt dazu passenden Manschettenknöpfen bei einer Feier im Chalet N. Im Sommer 2022 beispielsweise bei einem Bootsausflug im smaragdgrünen Meer. Ja sogar im Sommer 2023, als Benko mit seiner Signa das Wasser in finanzieller Hinsicht bereits bis zum Hals stand, war der goldene Zeitmesser mit an Bord.