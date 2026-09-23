Promis als Zielscheibe Krimineller im Internet

Lügenmärchen

Woran erkennt der Laie aber so ein Deepfake-Werbevideo? Prinzipiell gilt, wie für alle Betrügereien: Wenn etwas zu schön klingt, um wahr zu sein, dann ist es fast nie wahr. Aussagen, die große Abnehmerfolge in kürzester Zeit versprechen, ohne eigene Anstrengung, oder die Heilung von Diabetes über Nacht, sind Lügenmärchen. Würde es so einfach gehen, wäre das in kürzester Zeit überall bekannt und die Produkte würden in der Apotheke feilgeboten werden. Im Zweifelsfall sollte man sich immer mit einem Arzt oder Apotheker absprechen.