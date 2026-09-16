Warnsignale ohne Ende: Anrainer fordern Ruhe!

„Niemand kann mehr schlafen“

Dort queren die Garnituren die Fahrbahn. Geregelt wird das durch eine Ampelanlage. Doch seit rund einer Woche bimmelt zusätzlich eine Warn-Glocke. Und das fast ohne Unterlass, wie eine Anrainerin schildert. „Hier in unserem Grätzl kann niemand mehr schlafen. Selbst untertags ist es absolut unmöglich, ein Fenster zu öffnen oder auch nur zu kippen, weil das durchdringende metallische Schlagen jeden Aufenthalt in der Wohnung unerträglich macht.“ In Betrieb ist die Badner Bahn täglich bis 1.33 Uhr. An eine Nachtruhe ist bis dahin nicht zu denken.