Ein Tag für ganz besondere Mensch-Hund-Teams

Austausch und Kontakt

Der jährliche Be Different Dog’s Day findet heuer am 10. Oktober in Theresienfeld (NÖ) statt. Dort stehen unter anderem ein Vortrag zu den Änderungen im Tierschutzgesetz oder ein Erfahrungsrückblick auf die vergangenen zehn Jahre mit Fokus auf die gesetzlichen Bestimmungen für Assistenzhunde am Programm. In erster Linie soll aber Austausch und Kontakt zwischen Betroffenen und ihren Hunden gefördert werden.