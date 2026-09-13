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Ein Tag für ganz besondere Mensch-Hund-Teams

Ombudsfrau
13.09.2026 08:00
Ein gut ausgebildeter Partner auf vier Pfoten kann im Alltag eine große und wichtige ...
Ein gut ausgebildeter Partner auf vier Pfoten kann im Alltag eine große und wichtige Unterstützung sein.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Der Verein Be Different Dogs setzt sich mit Engagement dafür ein, dass Menschen mit Behinderung durch Assistenzhunde mehr Selbstständigkeit, Lebensqualität und gesellschaftliche Teilhabe erreichen können.

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Für einen Menschen mit Behinderung kann ein Assistenzhund ein unverzichtbarer Partner im Alltag, eine wichtige Unterstützung im Alltag und ein Schlüssel zu mehr Selbstbestimmung sein. Seit Jahren macht der Verein  auf dieses Thema aufmerksam. Dafür wurde sogar ein eigener Tag ins Leben gerufen.

Austausch und Kontakt
Der jährliche Be Different Dog’s Day findet heuer am 10. Oktober in Theresienfeld (NÖ) statt. Dort stehen unter anderem ein Vortrag zu den Änderungen im Tierschutzgesetz oder ein Erfahrungsrückblick auf die vergangenen zehn Jahre mit Fokus auf die gesetzlichen Bestimmungen für Assistenzhunde am Programm. In erster Linie soll aber Austausch und Kontakt zwischen Betroffenen und ihren Hunden gefördert werden.

Barrieren abbauen
Veranstalterin Christine Utrata weiß um die Wichtigkeit: „Viele Barrieren für Menschen mit Behinderung sind nicht nur baulicher Natur. Unwissen und Vorurteile können ebenfalls dazu führen, dass Menschen mit Assistenzhund nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.“ Die Anmeldung ist noch über die Webseite des Vereins möglich.

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