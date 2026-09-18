USA verkauft F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien

Houthi versichern: Keine Angriffe auf Schiffe der USA und Israels

Unterdessen trafen sich Vertreter der US-Regierung mit Vertretern der Houthi-Miliz zu direkten Gesprächen. Bei dem Treffen in der US-Botschaft im Oman haben die Houthi dem Vernehmen nach zugesichert, rund um die wichtige Meerenge Bab al-Mandab im Roten Meer und dem Golf von Aden keine Schiffe der USA und Israels anzugreifen. Die Miliz hatte zuvor eine „Blockade“ für saudische Schiffe angekündigt und daraufhin mehrere saudische Schiffe angegriffen oder zu Kursänderungen gezwungen.