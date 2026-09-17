Luxus oder Berghütte? Das sind die Urlaubstrends

Den Deutschen bleibt der Urlaub heilig und die Italiener flüchten vor der Hitze – so lässt sich verkürzt die Entwicklung des Sommers für den Tiroler Tourismus zusammenfassen. Vor allem Gäste aus Nahmärkten sorgen für eine gute Saison. 5,1 Millionen Gäste und 17,7 Millionen Nächtigungen wurden zwischen Mai und August gezählt. Das ist Plus von vier Prozent bei den Ankünften und zwei Prozent bei Übernachtungen. Der Monat August lag bei 1,7 Millionen Ankünften (plus 1,1 Prozent) und 6,5 Millionen Nächtigungen (minus 0,1 Prozent).