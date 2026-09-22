SPÖ-Vizeklubchefin Julia Herr wird wieder Mama!

Glückwünsche zu der süßen Nachricht

Die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. Unter anderem kommentierte Grünen-Vizeklubchefin Alma Zadić: „Oh wow!!! Voll schön! Herzlichen Glückwunsch zu eurem Familienglück“. Auch NEOS-Klubchef Yannick Shetty gratulierte.

Erste Baby-News 2023

Für Herr ist es bereits das zweite Kind. Ihre erste Schwangerschaft hatte die 33-Jährige im August 2023 öffentlich gemacht. Julia Herr ist seit Oktober 2019 Abgeordnete zum Nationalrat und seit Juni 2023 stellvertretende Klubvorsitzende des SPÖ-Parlamentsklubs.