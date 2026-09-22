SPÖ-Vizeklubchefin Julia Herr wird wieder Mama!

Süße Babynews bei SPÖ-Vizeklubchefin Julia Herr! Auf Facebook verkündete sie am Montag, dass sie bald zum zweiten Mal Mama wird.
„Neben allen großen politischen Ereignissen will ich das Schönste und Wichtigste für mich privat mit euch teilen: Bald sind wir zu viert“, schrieb Julia Herr am Montag auf Facebook.
Julia Herr im Babyglück
„Manchmal fällt es schwer zu fassen, wie viel Glück und Freude mein Leben für mich bereithält! Ich freu mich diese Nachricht endlich mit euch teilen zu können“, heißt es in dem Posting weiter.
Glückwünsche zu der süßen Nachricht
Die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. Unter anderem kommentierte Grünen-Vizeklubchefin Alma Zadić: „Oh wow!!! Voll schön! Herzlichen Glückwunsch zu eurem Familienglück“. Auch NEOS-Klubchef Yannick Shetty gratulierte.
Erste Baby-News 2023
Für Herr ist es bereits das zweite Kind. Ihre erste Schwangerschaft hatte die 33-Jährige im August 2023 öffentlich gemacht. Julia Herr ist seit Oktober 2019 Abgeordnete zum Nationalrat und seit Juni 2023 stellvertretende Klubvorsitzende des SPÖ-Parlamentsklubs.
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