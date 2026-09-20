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Schulen als wichtiger Partner für die Feuerwehr

Burgenland
20.09.2026 19:00
Landeswasserdienstleistungsbewerb: Maturanten der HTL Pinkafeld (oben) entwickelten ein System ...
Landeswasserdienstleistungsbewerb: Maturanten der HTL Pinkafeld (oben) entwickelten ein System für die Zeitnehmung.(Bild: LFKDO Burgenland)
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Die HTL Eisenstadt und die HTL Pinkafeld arbeiten eng mit dem Burgenländischen Landesfeuerwehrverband zusammen. Dabei entstehen Projekte, die Schule, Technik und Feuerwehrpraxis miteinander verbinden.

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Wie gut technisches Know-how aus der Schule und die Erfahrung der Feuerwehr zusammenpassen, zeigt die HTL Eisenstadt. Für die Feuerwehr-WM wurden 16 Tragkraftspritzen-Attrappen entwickelt und gefertigt. Die Geräte sorgen dafür, dass alle Wettkampfgruppen unter den gleichen Bedingungen antreten können. Die HTL Eisenstadt steuerte noch ein weiteres besonderes Stück bei: Für die WM entstand auch die Feuerschale für das „olympische Feuer“ der Feuerwehrbewerbe. Damit war die Arbeit der jungen Techniker auch beim symbolischen Höhepunkte der Wettkämpfe sichtbar.

Die HTL-Schüler aus Eisenstadt fertigten Tragkraftspritzen für die Feuerwehr-WM.
Die HTL-Schüler aus Eisenstadt fertigten Tragkraftspritzen für die Feuerwehr-WM.(Bild: LFKDO Burgenland)

Eine lange Tradition hat die Zusammenarbeit mit der HTL Pinkafeld. In der Gebäudetechnik wurde ein eigener Feuerwehrschwerpunkt aufgebaut. Aktuell bringen sich die Schüler intensiv in das Projekt „Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr“ ein. Volksschule, Mittelschule und HTL arbeiten dabei mit der Stadtfeuerwehr zusammen. Kinder und Jugendliche lernen, wie man einen Notruf richtig absetzt, wie man sich im Brandfall verhält und warum vorbeugender Schutz wichtig ist. Dass die Zusammenarbeit auch technisch Früchte trägt, bewiesen zuletzt drei Maturanten der HTL: Für den Landeswasserdienstleistungsbewerb entwickelten sie ein eigenes System für die Zeitnehmung.

„Investition in die Zukunft“
‘Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf sieht in der Zusammenarbeit vor allem eine Investition in die Zukunft: „Damit stärken wir frühzeitig die Kompetenz von Kindern im vorbeugenden Brandschutz und fördern ihr Bewusstsein für Sicherheit im Alltag. Gleichzeitig schaffen wir einen ersten Zugang zur Feuerwehr, der Interesse weckt und den Weg in die Feuerwehrjugend ebnen kann.“

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