Schulen als wichtiger Partner für die Feuerwehr

Eine lange Tradition hat die Zusammenarbeit mit der HTL Pinkafeld. In der Gebäudetechnik wurde ein eigener Feuerwehrschwerpunkt aufgebaut. Aktuell bringen sich die Schüler intensiv in das Projekt „Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr“ ein. Volksschule, Mittelschule und HTL arbeiten dabei mit der Stadtfeuerwehr zusammen. Kinder und Jugendliche lernen, wie man einen Notruf richtig absetzt, wie man sich im Brandfall verhält und warum vorbeugender Schutz wichtig ist. Dass die Zusammenarbeit auch technisch Früchte trägt, bewiesen zuletzt drei Maturanten der HTL: Für den Landeswasserdienstleistungsbewerb entwickelten sie ein eigenes System für die Zeitnehmung.