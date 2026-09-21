Wenn aus dem Traumurlaub ein Albtraum wird

So hatte ein Nordburgenländer eine besonders unangenehme Rückreise vom Urlaub. Die Zwischenlandung in Madrid erfolgte mit fünf Stunden Verspätung. Die Folgen: Der Anschlussflug war weg. Von der für die Verspätung verantwortliche Fluglinie kam kaum Unterstützung. Er musste selbst den Weiterflug organisieren und auch bezahlen. Hinzu kam einer unfreiwillige Nächtigung im Hotel in Flughafennähe. „In solchen Fällen sieht die Fluggastrechte-Verordnung Entschädigungsleistungen vor, die Fluglinie wäre auch zu Betreuungsleistungen vor Ort verpflichtet gewesen“, erklärt Konsumentenschutzexperte Christian Koisser.