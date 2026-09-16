Vermeintlich große Liebe kam Mann teuer zu stehen

Betrüger lockten den 53-Jährigen über Dating-Plattform in Falle. Nun ist er mehr als 100.000 Euro los und immer noch Single.
Die große Liebe suchte ein Mann aus dem Bezirk Jennersdorf Ende des vorigen Jahres. Um in Kontakt mit Single-Frauen zu treten, meldete sich der 53-Jährige im Dezember 2025 auf einer Dating-Plattform an, in der Hoffnung endlich eine Partnerin zu finden. Tatsächlich dauerte es nicht lange und das Glück schien ihm hold zu sein. Bald wurden Handynummern ausgetauscht, um direkt kommunizieren zu können.
18 Überweisungen an Frau
Die Herzensdame begann aber nach einiger Zeit über finanzielle Sorgen zu klagen. Sie befinde sich in einer Notlage, das Geld sei knapp. Der 53-Jährige entschloss sich daher, seiner Auserwählten finanziell unter die Arme zu greifen. Immer wieder ließ er ihr unterschiedliche Summen zukommen, zumindest 18 Überweisungen sind bekannt.
Kein persönlicher Kontakt
Das Geld buchte er auf verschiedene in- und ausländische Banken, die auf unterschiedliche Namen liefen. Bis Anfang September flossen auf diese Weise mehr als 100.000 Euro an die Betrüger. Schließlich dürfte ihm die Sache komisch vorgekommen sein und er wandte sich an die Polizei. Jetzt laufen die Erhebungen. Übrigens: Persönlich kennengelernt hat er seine Herzensdame nie.
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