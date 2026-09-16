Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

100.000 Euro weg

Vermeintlich große Liebe kam Mann teuer zu stehen

Burgenland
16.09.2026 19:00
Viele Menschen suchen die Liebe online. Ein Burgenländer wurde nun Opfer von Betrügern.
Viele Menschen suchen die Liebe online. Ein Burgenländer wurde nun Opfer von Betrügern.(Bild: terovesalainen - stock.adobe.com)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Betrüger lockten den 53-Jährigen über Dating-Plattform in Falle. Nun ist er mehr als 100.000 Euro los und immer noch Single.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die große Liebe suchte ein Mann aus dem Bezirk Jennersdorf Ende des vorigen Jahres. Um in Kontakt mit Single-Frauen zu treten, meldete sich der 53-Jährige im Dezember 2025 auf einer Dating-Plattform an, in der Hoffnung endlich eine Partnerin zu finden. Tatsächlich dauerte es nicht lange und das Glück schien ihm hold zu sein. Bald wurden Handynummern ausgetauscht, um direkt kommunizieren zu können.

18 Überweisungen an Frau
Die Herzensdame begann aber nach einiger Zeit über finanzielle Sorgen zu klagen. Sie befinde sich in einer Notlage, das Geld sei knapp. Der 53-Jährige entschloss sich daher, seiner Auserwählten finanziell unter die Arme zu greifen. Immer wieder ließ er ihr unterschiedliche Summen zukommen, zumindest 18 Überweisungen sind bekannt.

Kein persönlicher Kontakt
Das Geld buchte er auf verschiedene in- und ausländische Banken, die auf unterschiedliche Namen liefen. Bis Anfang September flossen auf diese Weise mehr als 100.000 Euro an die Betrüger. Schließlich dürfte ihm die Sache komisch vorgekommen sein und er wandte sich an die Polizei. Jetzt laufen die Erhebungen. Übrigens: Persönlich kennengelernt hat er seine Herzensdame nie.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
16.09.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
13° / 29°
Symbol heiter
Güssing
11° / 27°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
11° / 28°
Symbol heiter
Neusiedl am See
12° / 28°
Symbol heiter
Oberpullendorf
11° / 27°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
316.478 mal gelesen
Günther Paal
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
120.493 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
76.949 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1680 mal kommentiert
Günther Paal
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
996 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
994 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Mehr Burgenland
Streit im Burgenland
Landesrechnungshof kritisiert Verträge in Holding
U-Haft für Täter
Wird Tierquälerei jetzt endlich ernst genommen?
Unsere Schulen
Diese Volksschule geht ihren eigenen Weg
Krone-Lesertag
Mit der „Krone“ gratis zu „Planet der Tiere“
„Sicher zur Schule“
Warnwesten für mehr Sicherheit am Schulweg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf