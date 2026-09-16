Vermeintlich große Liebe kam Mann teuer zu stehen

Die große Liebe suchte ein Mann aus dem Bezirk Jennersdorf Ende des vorigen Jahres. Um in Kontakt mit Single-Frauen zu treten, meldete sich der 53-Jährige im Dezember 2025 auf einer Dating-Plattform an, in der Hoffnung endlich eine Partnerin zu finden. Tatsächlich dauerte es nicht lange und das Glück schien ihm hold zu sein. Bald wurden Handynummern ausgetauscht, um direkt kommunizieren zu können.