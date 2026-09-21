Dieses Klassentreffen hat eine lange Geschichte

Alle schon jenseits der 90

Mittlerweile sind die Schulkameradinnen schon 92 Jahre alt. Nur Sissy Kern ist mit 95 Jahren etwas älter. Der Grund: Ihre Schule war im Krieg zerstört worden, sie musste dann in Wels neu durchstarten. Und sie lässt sich nicht von den Treffen abhalten, obwohl sie eigentlich in Salzburg wohnt. Tochter Elisabeth kutschiert sie per Auto zu den Zusammenkünften nach Wels und wieder nach Hause, arbeitet in der Zwischenzeit beim „Knödelwirt“ sozusagen im „Homeoffice“.