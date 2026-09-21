Dieses Klassentreffen hat eine lange Geschichte

Von 1949 bis 1951 drückten sie in der Handelsschule Wels gemeinsam die Schulbank, 2026 sind sie noch immer beste Freundinnen und treffen sich einmal im Monat. Die „Krone“ war bei der rüstigen Damenrunde dabei, als man sich in Wels wieder einmal traf.
Nur das Gebäude, in dem sie sich regelmäßig treffen, ist noch älter als sie. Der „Knödelwirt“ in Wels blickt auf eine lange Geschichte zurück, 1892 wurde das Gebäude eröffnet, seit 1901 ist es ein Gasthaus.
Und auch jene neun Damen, die sich am Freitagnachmittag in dem Familienrestaurant trafen, blicken auf eine lange und vor allem abwechslungsreiche gemeinsame Geschichte zurück. 1949 kreuzten sich die Wege der damals jungen Frauen in der Handelsschule Wels, 1951 schloss man diese dann gemeinsam ab.
Es ist einfach wunderschön, dass wir uns nach all den Jahren noch immer treffen und das oft sogar einmal im Monat.
Gerti Koppler organisiert die Treffen
Bild: Markus Wenzel
Nun – immerhin 75 Jahre später – treffen sich die rüstigen Damen und Freundinnen noch immer jeden Monat beim „Knödelwirt“. „Natürlich haben sich einmal unsere Wege ein wenig getrennt. Wir haben Kinder bekommen und großgezogen, aber spätestens seit wir in der Pension sind, treffen wir uns wieder regelmäßig“, erzählt Gerti Koppler, die umtriebige Organisatorin der Treffen.
Alle schon jenseits der 90
Mittlerweile sind die Schulkameradinnen schon 92 Jahre alt. Nur Sissy Kern ist mit 95 Jahren etwas älter. Der Grund: Ihre Schule war im Krieg zerstört worden, sie musste dann in Wels neu durchstarten. Und sie lässt sich nicht von den Treffen abhalten, obwohl sie eigentlich in Salzburg wohnt. Tochter Elisabeth kutschiert sie per Auto zu den Zusammenkünften nach Wels und wieder nach Hause, arbeitet in der Zwischenzeit beim „Knödelwirt“ sozusagen im „Homeoffice“.
„Das ist eigentlich das Schöne, dass wir in alle Winde zerstreut sind. Eine der Damen kommt sogar aus dem Pflegeheim in Vöcklabruck angereist – per Taxi“, freut sich Gerti Koppler, dass die Treffen so wichtig sind für die Freundinnen. Denn natürlich sind nicht mehr alle so fit, wie noch vor 75 Jahren, aber sie setzen alle Hebel in Bewegung, um nach Wels zu kommen.
Ich feiere meinen 92. Geburtstag und das dann auch noch mit so vielen Freundinnen, die ich schon viele Jahre kenne.
Geburtstagskind Helga Pichler
Bild: Markus Wenzel
Vorgestern, Freitag, wurde aber nicht nur das gemeinsame Treffen gefeiert, sondern auch eine der Teilnehmerin gebührend hochleben lassen. Helga Pichler feierte nämlich ausgerechnet am Tag des „Stammtisches“ ihren 92. Geburtstag. Eine der vielen schönen Geschichten, die diese Freundschaft über mehr als sieben Jahrzehnte zu erzählen hat. Und zu erzählen hat sich die lustige Runde auch nach den vielen Jahren noch immer genug, denn fad wird es den neun Damen nicht.
Nur als eines wollen die Seniorinnen nicht bezeichnet werden: als Golden Girls. „So ein Blödsinn“, sagen sie unisono, um dann herzhaft zu lachen. Kommendes Monat wollen sie sich wieder treffen – das ist natürlich Ehrensache und hält die ehemaligen Handelsschülerinnen auch zusätzlich jung.
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