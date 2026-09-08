Autolenker erwischt 22-Jährigen auf E-Scooter

Ein Autofahrer (32) hat am Montag um 23 Uhr einen E-Scooterfahrer (22) übersehen und mit dem Auto gerammt. Der 32-Jährige war auf der Völkermarkterstraße in Klagenfurt unterwegs, als der Unfall passierte.
Laut der Polizei ist der 22-Jährige am E-Scooter bei Rot über den Zebrastreifen gefahren. Und als der Pkw-Lenker nach links über eine Kreuzung auf den Klagenfurter Südring einbiegen wollte, sah er den E-Scooter zu spät.
Auf Windschutzscheibe geschleudert
Das Auto krachte frontal in den Scooter. Der 22-Jährige wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum Klagenfurt.
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