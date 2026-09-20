Crowdfleckerl: Zehn-Jahr-Jubiläum mit Freunden

Begonnen hat alles 2016 aus Spaß. „Wir wollten es einfach probieren. Damals war statt Stef noch Andi mit dabei. Er ist aber nach vier Jahren ausgestiegen, weil er sich privat neu ausgerichtet hat“, so die Burschen. Das Besondere an ihnen: Sie schreiben ihre Texte selbst – und immer zu Dritt. Derzeit ist ein Album in Produktion und es darf verraten werden, dass bei dem 10-Jahres-Konzert einige neue Lieder davon gespielt werden. Außerdem sind Crowdfleckerl nicht alleine auf der Weinwerk-Bühne, auch Freunde werden mit ihnen ihren Geburtstag feiern. Wir verlosen 2x2 Karten für das Konzert. Einfach auf unserer Facebook-Krone-Burgenland-Seite mitspielen! Viel Glück!