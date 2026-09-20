Crowdfleckerl: Zehn-Jahr-Jubiläum mit Freunden

Die Breitenbrunner Band „Crowdfleckerl“ feiert am 26. September in Neusiedl am See im Weinwerk. Seien Sie dabei, gewinnen Sie Tickets über Krone Burgenland!
Seit zehn Jahren versuchen „Crowdfleckerl“ die Weltherrschaft an sich zu reißen – zumindest die musikalische. Und mittlerweile sind sie gar nicht so schlecht unterwegs. Von einer Amateurband, haben sie sich zu einer Gruppe gemausert, die gerne engagiert wird und die für ihre selbst geschriebenen Songs auch immer Musikvideos parat hat. Daniel Wagner, Wolfgang Fuchs und Stefan Ensbacher sind die drei, die hinter Crowdfleckerl stecken.
Begonnen hat alles 2016 aus Spaß. „Wir wollten es einfach probieren. Damals war statt Stef noch Andi mit dabei. Er ist aber nach vier Jahren ausgestiegen, weil er sich privat neu ausgerichtet hat“, so die Burschen. Das Besondere an ihnen: Sie schreiben ihre Texte selbst – und immer zu Dritt. Derzeit ist ein Album in Produktion und es darf verraten werden, dass bei dem 10-Jahres-Konzert einige neue Lieder davon gespielt werden. Außerdem sind Crowdfleckerl nicht alleine auf der Weinwerk-Bühne, auch Freunde werden mit ihnen ihren Geburtstag feiern. Wir verlosen 2x2 Karten für das Konzert. Einfach auf unserer Facebook-Krone-Burgenland-Seite mitspielen! Viel Glück!
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