Ein Mann, der für Technik und Rennensport lebt

Denn Ledl konstruierte einen Wagen – den einzigen österreichischen Sportwagen, den Ledl AS, der in Serie ging. Die Zeichnungen zum Ledl AS entstanden in Schützen am Gebirge, 1973 gründete er schließlich sein eigenes Unternehmen in Tattendorf in Niederösterreich. Zwischen 1975 und 2004 entstanden dort rund 5.600 Fahrzeuge. „Das Geld, das ich im Rennsport gewonnen habe, habe ich in Entwicklung und Produktion meiner Autos investiert“, schildert Ledl. Auch heute ist er noch aktiv, fährt in der Formel 3 den Histo Cup. Mittlerweile übrigens auch auf der Strecke, seine Tochter. „Sie ist schnell, aber sie hat ja auch bei mir gelernt“, schmunzelt der Rennfahrer.