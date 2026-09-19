Ex-Grazer Zündel wehrt sich gegen Doping-Sperre

Zündel wehrt sich gegen „Doping“-Begriff

Die NADA hatte in einer Stellungnahme klargestellt, „dass es sich um ein nicht-analytisches Beweisverfahren handelt und somit nicht um ein Verfahren aufgrund einer positiven Doping-Probe.“ Zündel unterstrich diesen Fakt: „Ich habe zu keinem Zeitpunkt verbotene Substanzen zu mir genommen. Die Verkürzung auf Doping im Sinne einer Substanzeinnahme wird meinem Fall daher nicht gerecht.“