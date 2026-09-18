Diese Faktoren können den Davis Cup entscheiden

Beides hat seine Pros. Für Neumayer spricht einfach seine Erfahrung im Davis Cup, in dem er so oft über sich hinausgewachsen ist. „Bei den beiden Niederlagen gegen Kimmer habe ich nicht gut gespielt. Wenn es hier wieder zu dem Match kommt, kann ich ihn auf jeden Fall schlagen“, ist der 24-Jährige überzeugt. Melzer, der viel Wert auf Match-Ups legt, traut Schwärzler aber auch zu, bei seinem Davis-Cup-Debüt groß aufzuspielen. An Selbstvertrauen mangelt es dem 20-jährigen Vorarlberger nicht. Das weiß Melzer als dessen Ex-Coach genau. „Ich glaube, Joel wäre in der Lage, auch unter diesen Bedingungen, sein bestes Tennis zu spielen. Der wird nicht überdrüber nervös sein, sondern seine Leistung bringen.“