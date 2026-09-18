Bitter! Laimer fällt für Österreichs Team aus

Lange Liste prominenter Abwesender

Immerhin: Allzu schlimm dürfte die Verletzung dann doch nicht sein – gemäß ÖFB-Angaben könnte Laimer im weiteren Verlauf des Lehrgangs für die beiden Auswärtsspiele gegen Irland am 1. Oktober und gegen Kosovo am 4. Oktober wieder zur Verfügung stehen.