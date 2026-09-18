Bitter! Laimer fällt für Österreichs Team aus

Bitterer Ausfall für Österreichs Nationalmannschaft: Teamchef Ralf Rangnick muss in den anstehenden Nations-League-Spielen am Donnerstag in Linz gegen Israel und am darauffolgenden Sonntag in Wien gegen den Kosovo auf Konrad Laimer verzichten!
Der 29-Jährige zog sich im Training beim FC Bayern München eine leichte Verletzung im linken Adduktorenbereich zu und muss vorerst pausieren.
Lange Liste prominenter Abwesender
Immerhin: Allzu schlimm dürfte die Verletzung dann doch nicht sein – gemäß ÖFB-Angaben könnte Laimer im weiteren Verlauf des Lehrgangs für die beiden Auswärtsspiele gegen Irland am 1. Oktober und gegen Kosovo am 4. Oktober wieder zur Verfügung stehen.
Laimer hätte in den kommenden Partien wohl als Kapitän fungiert. Sein Ausfall reiht sich in eine lange Liste prominenter Abwesender ein – David Alaba ist nicht matchfit, Marko Arnautovic hat seine ÖFB-Karriere beendet, Marcel Sabitzer pausiert im Nationalteam, und Christoph Baumgartner ist verletzt.
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