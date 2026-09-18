Böhmermann hört mit „ZDF Magazin Royale“ auf

Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann hört nach mehr als sechs Jahren mit seiner Show „ZDF Magazin Royale“ auf. „Ich möchte noch mal eine andere Sendung machen“, sagte der 45-Jährige. Ein neues Show-Konzept könne nun folgen, bestätigte auch der Fernsehsender.
Man befinde sich bereits „in guten Gesprächen mit Jan Böhmermann“, hieß es weiter. Über das Ergebnis werde man die Öffentlichkeit informieren. ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke sagte, man würde sich freuen, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Satiriker fortzusetzen und „gemeinsam ein neues Show-Kapitel aufzuschlagen“. Über die Inhalte gab es zunächst keine Informationen.
Das Magazin wird nach mehr als 187 Sendungen und zahlreichen Auszeichnungen, darunter der Grimme-Preis, der Deutsche Fernsehpreis und der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, zum Jahresende 2026 in der bisherigen Form auslaufen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Show-Formate von Böhmermann im ZDF weiterentwickelt werden.
Der 45-Jährige ist bekannt für seinen provokanten Witz und klare Positionen. Seine Sendungen stoßen oft Debatten an. Fans schätzen ihn gerade dafür, seine Kritikerinnen und Kritiker hingegen weniger.
Seit Mitte Juli ist die fünfte Staffel von „Böhmi brutzelt“ (ZDFneo) zu sehen. Darüber hinaus ist Böhmermann gemeinsam mit Olli Schulz im Podcast „Fest & Flauschig“ zu hören. Auch an Kunstausstellungen hat er sich schon versucht.
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