Böhmermann hört mit „ZDF Magazin Royale“ auf

Der 45-Jährige ist bekannt für seinen provokanten Witz und klare Positionen. Seine Sendungen stoßen oft Debatten an. Fans schätzen ihn gerade dafür, seine Kritikerinnen und Kritiker hingegen weniger.

Seit Mitte Juli ist die fünfte Staffel von „Böhmi brutzelt“ (ZDFneo) zu sehen. Darüber hinaus ist Böhmermann gemeinsam mit Olli Schulz im Podcast „Fest & Flauschig“ zu hören. Auch an Kunstausstellungen hat er sich schon versucht.