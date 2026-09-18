Rudle entschuldigt sich für „Gunkl“-Sager

„Unangemessene Wortwahl“

Am Freitag veröffentlichte Rudle auf Instagram ein Statement. Seine Wortwahl sei „unangemessen“ gewesen, schrieb der Künstler. Das bedaure er zutiefst. Er habe sich spontan geäußert und kenne Paal als Kollegen bereits sehr lange. „Meine Meinung ist und war stets: Sexueller Missbrauch von Kindern ist durch nichts zu relativieren oder zu entschuldigen“, heißt es darin weiter. Er könne die Wirkung seiner Worte nicht mehr ungeschehen machen und übernehme die Verantwortung dafür.