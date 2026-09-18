Früherer Oranje-Star gibt erschreckendes Interview

„Ich war plötzlich komplett weg vom Fenster. Ich konnte mich nur noch auf eine Sache konzentrieren und habe alles andere um mich herum nicht mehr wahrgenommen. Eigentlich war ich einfach völlig ausgeknockt“, so Huntelaar. Sein Job in der sportlichen Führung von Ajax Amsterdam wurde der ehemalige Weltklasse-Stürmer von Real, Milan Ajax und Schalke einfach zu viel.