Früherer Oranje-Star gibt erschreckendes Interview

„Eigentlich war ich einfach völlig ausgeknockt“, verriet Klaas-Jan Huntelaar in einem erschreckend ehrlichen Interview mit „Sportnieuws.nl“, in dem der ehemalige Stürmer-Star der Niederlande ganz offen über seine Burnout-Erkrankung sprach.
„Ich war plötzlich komplett weg vom Fenster. Ich konnte mich nur noch auf eine Sache konzentrieren und habe alles andere um mich herum nicht mehr wahrgenommen. Eigentlich war ich einfach völlig ausgeknockt“, so Huntelaar. Sein Job in der sportlichen Führung von Ajax Amsterdam wurde der ehemalige Weltklasse-Stürmer von Real, Milan Ajax und Schalke einfach zu viel.
„Irgendwann wurde es wirklich arbeitsintensiv, obwohl man eigentlich viel lieber draußen sein wollte“, so Hunterlaar. „Mein Telefon stand permanent nicht still. Das kannte ich aus meiner Zeit als Fußballer überhaupt nicht.“ Die Folge war ein Burnout, weshalb der heute 43-jährige den Job letztes Jahr aufgab. „Ich konnte überhaupt nichts mehr, nicht einmal Padel spielen“, erinnert sich Hunterlaar.
„Will mich nicht zu sehr pushen“
Der Publikumsliebling ist mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Doch er weiß, Vorsicht ist angesagt. Hunterlaar: „Ich will mich nicht zu sehr pushen. Sonst kommt wieder dieses Leistungssport-Gefühl hoch und man will der Beste sein. Dann stehe ich mir selbst wieder im Weg.“
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