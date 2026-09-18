MILEY: Mit „Bass Persuades“ in der Liga der Großen

Zum Schluss nimmt „Snow“ den Fuß wieder vom Gas. Sanft und melancholisch klingt der letzte reguläre Song aus, bevor der Remix des Titelsongs noch einmal daran erinnert, wo diese Platte begonnen hat: beim Bass. Das Spannende an „Bass Persuades“ ist dabei gerade, dass nichts so recht zusammenpassen müsste – und trotzdem alles zusammengehört. Pop, Rock, Elektro, Clubsound und Balladen wechseln sich ständig ab. Der rote Faden ist ihre Stimme. Mal rau, mal lasziv, mal beinahe zerbrechlich – aber immer sofort erkennbar. Und vielleicht ist genau das die größte Veränderung: Der US-Star muss diesmal keine alte Version von sich zerstören, um eine neue zu erschaffen. Die Rockröhre darf neben dem Popstar stehen und die Provokateurin neben der verletzlichen Sängerin.

Fazit: Das zehnte Werk ist keine Neuerfindung – sondern das musikalische Zusammenführen all jener Mileys, die wir über die Jahre kennengelernt haben. Mal laut, mal leise, mal sexy, mal verletzlich. Dass sie längst in der Liga der ganz Großen spielt, muss sie dabei niemandem mehr beweisen. Dafür reicht inzwischen tatsächlich ein Name!