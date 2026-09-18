Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Boss Infantino

2,1 Milliarden! Jetzt soll die FIFA blechen

Fußball International
18.09.2026 20:05
UEFA Präsident Aleksander Ceferin (l.) und FIFA-Boss Gianni Infantino
UEFA Präsident Aleksander Ceferin (l.) und FIFA-Boss Gianni Infantino(Bild: AP/Matthias Schrader)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die UEFA und der nordamerikanische Dachverband CONCACAF haben im Machtkampf gegen die FIFA und Präsident Gianni Infantino einen weiteren Schritt vollzogen. Die beiden einflussreichen Verbände forderten dien Weltverband dazu auf, ihren Mitgliedsverbänden nach der finanziell erfolgreichen WM jeweils zusätzliche 10 Millionen US-Dollar (8,71 Mio. Euro) auszuzahlen. Das macht in Summe 2,1 Milliarden Dollar! 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei 211 Mitgliedsverbänden würde die Forderung der beiden Verbände die FIFA rund 2,1 Milliarden Dollar kosten. Das geht aus einem gemeinsamen Schreiben hervor, das diversen internationalen Medien und Nachrichtenagenturen vorliegt.

(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

  UEFA und CONCACAF begründen ihre Forderung damit, dass die FIFA nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko über Reserven in Höhe von rund 6 Milliarden Dollar verfüge und sich eine einmalige Ausschüttung nach der bereits genehmigten und im „FIFA Forward Enterprise“-Programm festgehaltenen Zahlung leisten könne. Das zusätzliche Geld solle nach Ansicht von UEFA und CONCACAF in den Jahren 2027 bis 2030 für Investitionen in Infrastruktur und Fußballentwicklung ausgegeben werden.

Kritik an Infantino
Die von Aleksander Ceferin geführte UEFA und die CONCACAF mit Präsident Victor Montagliani gelten als schärfste Kritiker von Infantino, der in der größten Krise seiner Ära steckt. Besonders seine publik gewordenen und mittlerweile zurückgenommenen Pläne über die Einbindung von Investoren für zukünftige WM-Geschäfte sorgten für Entrüstung. Obwohl die Pläne inzwischen vom Tisch sind, bleibt der Schweizer umstritten.

Lesen Sie auch:
FIFA-Präsident Gianni Infantino
Liga-Boss knallhart:
„Infantino sollte weg, ohne Wenn und Aber!“
17.09.2026
Druck steigt, aber
FIFA bestätigt: Infantino tritt zur Wiederwahl an!
06.09.2026

Infantino will sich am 18. März 2027 zum vierten Mal zum FIFA-Chef wählen lassen. Unter den stimmberechtigten 211 FIFA-Mitgliedsländern gibt es derzeit keine klare Mehrheit für oder gegen ihn. Ein Alternativkandidat konnte von der UEFA bisher nicht benannt werden. Ceferin selbst beabsichtigt nicht anzutreten. Zusammen vereinen UEFA und CONCACAF 90 der 211 Stimmen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
18.09.2026 20:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
372.577 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
154.711 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
125.812 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1890 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1645 mal kommentiert
Niederösterreich
Schülerin lässt Kopftuch auf: Jetzt erste Anzeige
1384 mal kommentiert
„Das Kopftuchverbot für bis 14-Jährige ist umzusetzen“, heißt es.
Mehr Fußball International
Deutsche Bundesliga
LIVE: Bayern gegen Lieblingsgegner Union Berlin
Wegen Boss Infantino
2,1 Milliarden! Jetzt soll die FIFA blechen
„War ausgeknockt“
Früherer Oranje-Star gibt erschreckendes Interview
Massive Schwächung
Bitter! Laimer fällt für Österreichs Team aus
Plus ganz neue Regeln
Teamchef Zidane beruft sieben Neulinge ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf