Pkw-Lenker (81) rammt Motorradfahrer (82) – tot!

Der schwere Unfall ereignete sich am Freitag kurz nach 12 Uhr in Fürstenfeld. Ein 81-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw auf der L442 unterwegs und wollte auf Höhe des Rüsthauses Söchau in eine Gemeindestraße einbiegen. Dabei dürfte er laut Polizei den entgegenkommenden Motorradlenker, ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, übersehen haben.