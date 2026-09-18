Pkw-Lenker (81) rammt Motorradfahrer (82) – tot!

Ein Zusammenstoß zweier von Pensionisten gelenkter Fahrzeuge hatte in der Oststeiermark tödliche Folgen: Ein 82-jähriger Motorradlenker starb, der Unfallgegner dürfte ihn übersehen haben.
Der schwere Unfall ereignete sich am Freitag kurz nach 12 Uhr in Fürstenfeld. Ein 81-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw auf der L442 unterwegs und wollte auf Höhe des Rüsthauses Söchau in eine Gemeindestraße einbiegen. Dabei dürfte er laut Polizei den entgegenkommenden Motorradlenker, ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, übersehen haben.
Die beiden Fahrzeuge kollidierten, der 82-Jährige kam zu Sturz und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Pkw-Lenker wurde zur medizinischen Abklärung ins LKH Feldbach gebracht, dürfte aber unverletzt geblieben sein.
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