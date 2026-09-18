Dieser Rechtsextreme macht Le Pen jetzt Konkurrenz

Zemmour war früher als Publizist tätig und bereits 2022 im Präsidentschaftswahlkampf angetreten. Damals hatte er Le Pen in den Umfragen zeitweise überholt, am Ende landete er schließlich mit sieben Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang auf dem vierten Platz. „Ich werde antreten“, sagte er nun am Donnerstagabend dem Sender BFM mit Blick auf die kommende Präsidentschaftswahl 2027 und beendete damit Spekulationen, dass er die Kandidatur seiner Lebensgefährtin Sarah Knafo überlassen würde.