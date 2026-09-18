Teamchef Zidane beruft fünf Neulinge ein

„Es sind Spieler, die es verdienen, hier zu sein. Spieler, die ich sehen möchte“, sagte Zidane über die Neulinge Esteban Lepaul, Jeremy Jacquet, Lucas Da Cunha, Andy Diouf und Guillaume Restes. Ihnen gab er auch eine Einsatzgarantie: „Jeder wird zum Einsatz kommen.“ Frankreich spielt zum Auftakt der Nations League am 25. September zunächst in der Türkei und drei Tage später in Belgien. Anschließend stehen die Heimspiele gegen Italien und Belgien auf dem Programm.

Ein Comeback von Altstar Karim Benzema (38) wird es unter Zidane dagegen nicht geben, auch der 35-jährige Mittelfeldmann N‘Golo Kante wird keine Berücksichtigung mehr finden.