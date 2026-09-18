Teamchef Zidane beruft fünf Neulinge ein

Zinedine Zidane hat am Freitag seinen ersten Kader als französischer Nationalcoach einberufen und dabei gleich auf fünf Neulinge gesetzt. Außerdem gibt es ab sofort ganz neue Regeln!
„Es sind Spieler, die es verdienen, hier zu sein. Spieler, die ich sehen möchte“, sagte Zidane über die Neulinge Esteban Lepaul, Jeremy Jacquet, Lucas Da Cunha, Andy Diouf und Guillaume Restes. Ihnen gab er auch eine Einsatzgarantie: „Jeder wird zum Einsatz kommen.“ Frankreich spielt zum Auftakt der Nations League am 25. September zunächst in der Türkei und drei Tage später in Belgien. Anschließend stehen die Heimspiele gegen Italien und Belgien auf dem Programm.
Ein Comeback von Altstar Karim Benzema (38) wird es unter Zidane dagegen nicht geben, auch der 35-jährige Mittelfeldmann N‘Golo Kante wird keine Berücksichtigung mehr finden.
Hier der Kader im Video:
Neue Regeln
Neu sind auch einige Regeln. So wurde die Kaderbekanntgabe im Unterschied zu jenen bei Vorgänger Didier Deschamps nur noch vom Verband selbst übertragen. Auch Spieler werden nicht mehr zur Pressekonferenz kommen. Stattdessen wird der Verband Videomaterial zur Verfügung stellen, um die Nationalspieler aus der Schusslinie zu nehmen.
Zidane trifft in seinem ersten Länderspiel als Frankreich-Coach in der Nations League nächsten Freitag auf die Türkei, außerdem auf Belgien (28.9. und 5.10.) und Italien (2.10.).
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