Anwaltsspross (18) fesselte Opfer in Papas Kanzlei

Und der Anwaltsspross? Der will zuerst Kaffee geholt haben, später aus Langeweile den Boden der Kanzlei gewischt haben. Bei dem Gewaltausbruch will er nur stiller Beobachter gewesen sein. Sein Vater, der beide jungen Männer verteidigt: „Er hat sogar gesagt, hör‘ auf mit dem Blödsinn.“ Der 18-Jährige bekennt sich also nicht schuldig. „Die beiden haben es auch überhaupt nicht notwendig, sich von einem Dritten zu bereichern“, sagt der Anwalt. Für weitere Zeugen wird vertagt.