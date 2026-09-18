Massiver Ärger über Fußabdrücke in frischem Beton

Bürgermeister Peter Teix ist entsprechend sauer: „Ich bin wirklich verärgert über diesen Vandalismus. Wir werden alles versuchen, die Täter ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen!“ Die Fußspuren wurden dabei analysiert. „Die Personen waren in Richtung Schwarzauferweg unterwegs“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Es lasse sich jedoch nicht erkennen, ob es sich um männliche oder weibliche Personen gehandelt hat.