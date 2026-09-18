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Täter gesucht!

Massiver Ärger über Fußabdrücke in frischem Beton

Niederösterreich
18.09.2026 19:00
Warum? Trotz eindeutiger Absperrung spazierten zwei Personen über die frisch betonierte Brücke.
Warum? Trotz eindeutiger Absperrung spazierten zwei Personen über die frisch betonierte Brücke.(Bild: Krone KREATIV/Stadtgemeinde Neunkirchen)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

In Peisching, Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich, sorgt ein nächtlicher Vandalenakt für Ärger: Zwei Personen betraten in der Nacht auf Donnerstag die frisch betonierte Brücke über den Kehrbach am Furtweg – obwohl die Baustelle ordnungsgemäß mit Gittern abgesperrt war.

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Die Folgen für die Stadtgemeinde und die Baufirma sind bitter: Die erst kurz zuvor fertiggestellte Deckschicht wurde komplett beschädigt. Nun muss der Beton wieder saniert werden. Die Rechnung dafür könnte sich auf 5000 bis 10.000 Euro belaufen. Noch ärgerlicher: Die Fertigstellung der Brücke verzögert sich dadurch voraussichtlich um eine Woche.

Die Baufirma Klöcher arbeitet bereits an einer Lösung, damit die Schäden möglichst rasch behoben werden können. Auch rechtliche Schritte werden geprüft.

Die Stadtpolizei Neunkirchen bittet um Hinweise unter 02635/62000, um die Täter zu finden.
Die Stadtpolizei Neunkirchen bittet um Hinweise unter 02635/62000, um die Täter zu finden.(Bild: ZVG Stadtgemeinde Neunkirchen)
Zitat Icon

Ich bin wirklich verärgert über diesen Vandalismus. Wir werden alles versuchen, die Täter ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen. 

Bürgermeister Peter Teix

Bild: Doris Seebacher

Bürgermeister Peter Teix ist entsprechend sauer: „Ich bin wirklich verärgert über diesen Vandalismus. Wir werden alles versuchen, die Täter ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen!“ Die Fußspuren wurden dabei analysiert. „Die Personen waren in Richtung Schwarzauferweg unterwegs“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Es lasse sich jedoch nicht erkennen, ob es sich um männliche oder weibliche Personen gehandelt hat.

Jetzt hofft die Stadt auf Hinweise. Wer in der Nacht von 16. auf 17. September etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bei der Stadtpolizei Neunkirchen unter 02635/62000 melden.

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