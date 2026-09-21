Schlagermusik: „Die schönste Droge der Jetztzeit“

Er füllt nicht nur Konzerthallen und bringt jede Party in Schwung, der Schlager spielt auch viel Geld ein. „Hits, Herz, Heimat“ (Mittwoch, 23. September, ab 21.05 Uhr, ORF 1) subsumiert das Genre
Der einstige Song-Contet-Starter Guildo Horn bringt es in der zweiteiligen Doku in einem Satz relativ gut auf den Punkt: „Schlager ist eine der schönsten Drogen der Jetztzeit“, Dass er mit „Guildo hat euch lieb!“ 1998 den siebenten Platz belegte, war rein dem Publikum zu verdanken – ein Beweis dafür, welche Wirkmacht der Schlager im Mainstream der Öffentlichkeit längst hat.
In der zweiteiligen Doku „Hits, Herz, Heimat“ spürt Constanze Grießler nicht nur den erfolgreichen und schönen Seiten des Schlagers nach, sondern zeigt auch weniger populäre Subkapitel. So wird der steirische Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier nach seiner politischen Verantwortung befragt, erzählt die immer noch aktive 60er-Ikone Peggy March erschreckend vom handelsüblichen Missbrauch in der Branche oder folgt man Christian Gruber von den Aufgeigern dabei, wie er als Alleinunterhalter und „Schlager-Wurlitzer“ den älteren Menschen in Pflegeheimen ein Lächeln ins Gesicht und neue Energie in die Knochen zaubert.
Man begleitet die Nockis auf ihrem mittlerweile fast 45 Jahre andauernden Erfolgsweg, feiert ein Wiedersehen mit „Musikantenstadl“-Legende Karl Moik und sieht Indie-Rocker Alf Peherstorfer dabei zu, wie er mit seinem Schlager-Alter-Ego krachend scheitert. Frei nach dem Motto „es geht viel, aber nicht alles“ fehlen Wortspenden der ganz Großen wie Helene Fischer.
Sollten Sie wissen, wie viele Hände der Oktopus hat, sind Sie erfolgreich „schlagerfiziert“ ...
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