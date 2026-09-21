Schlagermusik: „Die schönste Droge der Jetztzeit“

In der zweiteiligen Doku „Hits, Herz, Heimat“ spürt Constanze Grießler nicht nur den erfolgreichen und schönen Seiten des Schlagers nach, sondern zeigt auch weniger populäre Subkapitel. So wird der steirische Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier nach seiner politischen Verantwortung befragt, erzählt die immer noch aktive 60er-Ikone Peggy March erschreckend vom handelsüblichen Missbrauch in der Branche oder folgt man Christian Gruber von den Aufgeigern dabei, wie er als Alleinunterhalter und „Schlager-Wurlitzer“ den älteren Menschen in Pflegeheimen ein Lächeln ins Gesicht und neue Energie in die Knochen zaubert.