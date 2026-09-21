Bildung macht Wien fit für die Zukunft

Wie wettbewerbsfähig ein Wirtschaftsstandort ist, hängt entscheidend davon ab, ob Unternehmen die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die sie brauchen. Bildung und Weiterbildung sind deshalb längst mehr als eine gesellschaftliche Aufgabe – sie sind ein zentraler Standortfaktor.
Für Wien ist das von besonderer Bedeutung: Rund 264.000 Schülerinnen und Schüler besuchen mehr als 700 Schulen, dazu kommen mehr als 199.000 Studierende an den Wiener Hochschulen. Wien ist damit einer der größten Bildungsstandorte Österreichs.
Eine wichtige Rolle in dieser Bildungslandschaft spielt die Wirtschaftskammer Wien. Sie ist der größte private Bildungsanbieter der Stadt und begleitet Menschen vom Einstieg ins Berufsleben über die berufliche Weiterbildung bis hin zur Führungskräfteentwicklung.
Allein das WIFI Wien bietet jährlich rund 5.000 Veranstaltungen an. Gemeinsam erreichen die Bildungseinrichtungen der Wirtschaftskammer Wien rund 85.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Jahr.
Bildung mit langer Erfolgsgeschichte
Die Geschichte dieser Bildungsangebote reicht weit zurück. Bereits 1857 wurde mit der heutigen Vienna Business School Akademiestraße die erste kaufmännische Schule im deutschsprachigen Raum gegründet. Seither wurde das Angebot laufend weiterentwickelt.
Ein moderner Mittelpunkt dieser Bildungslandschaft ist heute der wko campus wien. Sieben Bildungseinrichtungen sind hier unter einem Dach vereint.
Lernen, was die Wirtschaft wirklich braucht
Im Mittelpunkt steht dabei die enge Verbindung zur Wirtschaft. Bildungsangebote werden laufend an die Anforderungen der Unternehmen angepasst. Praxisorientierte Ausbildung und der direkte Kontakt zur Wirtschaft sollen dafür sorgen, dass Absolventinnen und Absolventen jene Kompetenzen mitbringen, die am Arbeitsmarkt tatsächlich gebraucht werden.
Und dieser Arbeitsmarkt verändert sich rasant.
KI verändert unsere Arbeitswelt
Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit werden künftig nahezu alle Berufe beeinflussen. Gleichzeitig zeigt das Digital Skills Barometer der Wirtschaftskammer Wien: Während bereits 62 Prozent der Wienerinnen und Wiener Künstliche Intelligenz privat nutzen, verfügen nur rund 34 Prozent über die notwendigen KI-Kompetenzen für den beruflichen Einsatz.
Darauf reagieren die Bildungseinrichtungen mit neuen Angeboten rund um Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Cybersecurity und nachhaltiges Wirtschaften.
So lernen wir in Zukunft
Doch nicht nur die Inhalte verändern sich, sondern auch die Art, wie wir lernen. Digitale Formate, Künstliche Intelligenz und flexible Weiterbildungsangebote gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Denn eines steht fest: Lernen endet heute nicht mehr mit einem Abschluss.
Wer weiterlernt, bleibt erfolgreich
In einer Arbeitswelt, in der Wissen immer schneller veraltet und Technologien ganze Berufsbilder verändern, wird lebenslanges Lernen zu einer entscheidenden Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg.
Für Unternehmen bedeutet das: Weiterbildung wird zur strategischen Aufgabe.
Und für Beschäftigte heißt es: Wer auch morgen erfolgreich sein will, muss bereit sein, sich immer wieder weiterzuentwickeln.
Die entscheidende Frage ist daher: Wie muss Bildung heute gestaltet sein, damit Menschen und Unternehmen mit diesem Wandel Schritt halten können – und welche Rolle spielt dabei die Wirtschaftskammer Wien?