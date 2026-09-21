Bildung macht Wien fit für die Zukunft

Für Wien ist das von besonderer Bedeutung: Rund 264.000 Schülerinnen und Schüler besuchen mehr als 700 Schulen, dazu kommen mehr als 199.000 Studierende an den Wiener Hochschulen. Wien ist damit einer der größten Bildungsstandorte Österreichs.

Eine wichtige Rolle in dieser Bildungslandschaft spielt die Wirtschaftskammer Wien. Sie ist der größte private Bildungsanbieter der Stadt und begleitet Menschen vom Einstieg ins Berufsleben über die berufliche Weiterbildung bis hin zur Führungskräfteentwicklung.

Allein das WIFI Wien bietet jährlich rund 5.000 Veranstaltungen an. Gemeinsam erreichen die Bildungseinrichtungen der Wirtschaftskammer Wien rund 85.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Jahr.