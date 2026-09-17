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Ein Fest, ganz nach dem Geschmack von Heidi Klum

Stars & Society
17.09.2026 19:51
Diese Klums. . . Heidi (re.) brachte ihre Familie nach München mit. Sohn Henry mit Oma Erna ...
Diese Klums. . . Heidi (re.) brachte ihre Familie nach München mit. Sohn Henry mit Oma Erna sowie Klums Ehemann, Musiker Tom Kaulitz (v. li.).(Bild: Andy Knoth)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Letztes Jahr feierte Heidi Klum Premiere mit ihrem HeidiFest. Im TV damals ein ziemlicher Flop, ging sie heuer (diesmal war RTL, statt ProSieben der Fernsehpartner) dennoch wieder ins Münchener Hofbräuhaus, um zu feiern – und eine bunte Gästeschar feierte mit.

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Über Geschmäcker lässt sich ja bekanntlich streiten, über den von Heidi Klum aber nicht. Denn die 53-jährige Modelmama zieht ohnehin immer das durch, was sie sich in den Kopf gesetzt hat. Und so gab es nach der Premiere 2025 auch diesen Donnerstag wieder das „HeidiFest“ im Münchener Hofbräuhaus.

Kult-Models und Schlagerstars
Bei einer Mischung aus musikalischen Auftritten, schrillen Gästen und Oktoberfeststimmung war aber auch wirklich für jeden (Geschmack) etwas dabei. Und während etwa Vicky Leandros, oder La Bouche mit Tony Christie und Sarah Engels vermischt auftraten, gaben sich ganz nebenbei auch zwei Supermodels ein Stelldichein. Denn neben Nadja Auermann schickte sich auch Laufsteg-Ikone Naomi Campbell an, um das auf keinen Fall zu verpassen.

Leni Klum mit ihrem Bruder Henry im Hofbräuhaus dabei.
Leni Klum mit ihrem Bruder Henry im Hofbräuhaus dabei.(Bild: Babirad Picture)
Der Hut stand ihr gut: Nadja Auermann feierte mit.
Der Hut stand ihr gut: Nadja Auermann feierte mit.(Bild: Babirad Picture)
Supermodel Naomi Campbell ließ sich das nicht entgehen. Klum wechselte dazwischen sogar das ...
Supermodel Naomi Campbell ließ sich das nicht entgehen. Klum wechselte dazwischen sogar das Dirndl.(Bild: Andy Knoth)

Die Riege der VIPs und VIPerln (darunter auch Barbara Meier, Olivia Jones, oder etwa Sportalm-Designerin Ulli Ehrlich) war sich danach sicher: „Nicht nur auf der Alm, sondern auch bei Heidi, da gibt’s ka Sünd!“

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