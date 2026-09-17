Ein Fest, ganz nach dem Geschmack von Heidi Klum

Letztes Jahr feierte Heidi Klum Premiere mit ihrem HeidiFest. Im TV damals ein ziemlicher Flop, ging sie heuer (diesmal war RTL, statt ProSieben der Fernsehpartner) dennoch wieder ins Münchener Hofbräuhaus, um zu feiern – und eine bunte Gästeschar feierte mit.
Über Geschmäcker lässt sich ja bekanntlich streiten, über den von Heidi Klum aber nicht. Denn die 53-jährige Modelmama zieht ohnehin immer das durch, was sie sich in den Kopf gesetzt hat. Und so gab es nach der Premiere 2025 auch diesen Donnerstag wieder das „HeidiFest“ im Münchener Hofbräuhaus.
Kult-Models und Schlagerstars
Bei einer Mischung aus musikalischen Auftritten, schrillen Gästen und Oktoberfeststimmung war aber auch wirklich für jeden (Geschmack) etwas dabei. Und während etwa Vicky Leandros, oder La Bouche mit Tony Christie und Sarah Engels vermischt auftraten, gaben sich ganz nebenbei auch zwei Supermodels ein Stelldichein. Denn neben Nadja Auermann schickte sich auch Laufsteg-Ikone Naomi Campbell an, um das auf keinen Fall zu verpassen.
Die Riege der VIPs und VIPerln (darunter auch Barbara Meier, Olivia Jones, oder etwa Sportalm-Designerin Ulli Ehrlich) war sich danach sicher: „Nicht nur auf der Alm, sondern auch bei Heidi, da gibt’s ka Sünd!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.