Ein Fest, ganz nach dem Geschmack von Heidi Klum

Kult-Models und Schlagerstars

Bei einer Mischung aus musikalischen Auftritten, schrillen Gästen und Oktoberfeststimmung war aber auch wirklich für jeden (Geschmack) etwas dabei. Und während etwa Vicky Leandros, oder La Bouche mit Tony Christie und Sarah Engels vermischt auftraten, gaben sich ganz nebenbei auch zwei Supermodels ein Stelldichein. Denn neben Nadja Auermann schickte sich auch Laufsteg-Ikone Naomi Campbell an, um das auf keinen Fall zu verpassen.