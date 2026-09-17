Dritter Toter: Neuer Malaria-Alarm in Frankfurt

Arztbesuch bei ungewöhnlichen Symptomen empfohlen

Erst am Mittwoch hatte das Frankfurter Gesundheitsamt berichtet, dass nach mehreren Malaria-Fällen bei Mitarbeitern des Flughafens zwei Bewohner eines nahe gelegenen Stadtteils an der Infektion erkrankt sind. Sie hatten beide zuvor kein Malaria-Gebiet bereist und nicht am Flughafen gearbeitet, hieß es. Weitere Bürger sollten sich keine Sorgen machen, bei ungewöhnlichen Symptomen aber zum Arzt gehen.