Nach Regen folgt jetzt Temperatursturz

Wer am Donnerstagabend noch draußen unterwegs ist, kann vielerorts den Regenschirm wieder einpacken. Das Wetter beruhigt sich in weiten Teilen Österreichs und vor allem im Westen und Norden lockern die Wolken zunehmend auf. Im Süden und Südosten braucht es dagegen noch etwas Geduld: Hier bleibt der Himmel länger grau und stellenweise kann auch noch etwas Regen fallen.