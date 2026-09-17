Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nass und kühl

Nach Regen folgt jetzt Temperatursturz

Wetter
17.09.2026 18:00
Im Süden und Südosten braucht es dagegen noch etwas Geduld: Hier bleibt der Himmel länger grau ...
Im Süden und Südosten braucht es dagegen noch etwas Geduld: Hier bleibt der Himmel länger grau und stellenweise kann auch noch etwas Regen fallen.(Bild: kozorog - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wer am Donnerstagabend noch draußen unterwegs ist, kann vielerorts den Regenschirm wieder einpacken. Das Wetter beruhigt sich in weiten Teilen Österreichs und vor allem im Westen und Norden lockern die Wolken zunehmend auf. Im Süden und Südosten braucht es dagegen noch etwas Geduld: Hier bleibt der Himmel länger grau und stellenweise kann auch noch etwas Regen fallen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der Nacht auf Freitag wird es dann vielerorts trocken. Im Westen und Norden zeigen sich größere Wolkenlücken, regional kann sich in den Tälern und Becken allerdings Nebel bilden. Richtung Süden bleiben die Wolken dichter, größere Regenmengen sind zunächst aber nicht mehr zu erwarten.

Maximal 13 Grad in der Nacht
Mit der kühleren Luft gehen auch die Temperaturen deutlich zurück. Bis zum Freitagmorgen sinken sie auf etwa sieben bis 13 Grad, in höher gelegenen Tälern kann es noch etwas frischer werden.

Freitag wird unbeständig
Am Freitag wartet bereits die nächste Wetterteilung: Im Norden und Osten startet der Tag überwiegend trocken und teilweise sonnig. Im Süden nimmt der Einfluss eines Tiefs über Oberitalien dagegen wieder zu. Dort werden die Wolken dichter und im Tagesverlauf breitet sich neuer Regen aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wetter
17.09.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
354.669 mal gelesen
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
130.115 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
108.707 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Wirtschaft
Diesel in Österreich so teuer wie noch nie!
1845 mal kommentiert
Der Dieselpreis ist im September auf ein Allzeithoch gestiegen.
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1760 mal kommentiert
Günther Paal
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
1202 mal kommentiert
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Mehr Wetter
In Seekirchen
Wasserschaden: Wohnung unter Wasser
Kaltfront im Anmarsch
Statt Sonne: Dichte Wolken und Regen erwartet
Gewitter möglich
Ungemütlich: So verregnet wird die heutige Nacht
Kaltfront im Anmarsch
Schluss mit warm: Regen und Gewitter ziehen auf
Vor Wetterwechsel
Sonne, dann Sterne: So schön wird der Abend
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf