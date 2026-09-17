Nach Regen folgt jetzt Temperatursturz

Wer am Donnerstagabend noch draußen unterwegs ist, kann vielerorts den Regenschirm wieder einpacken. Das Wetter beruhigt sich in weiten Teilen Österreichs und vor allem im Westen und Norden lockern die Wolken zunehmend auf. Im Süden und Südosten braucht es dagegen noch etwas Geduld: Hier bleibt der Himmel länger grau und stellenweise kann auch noch etwas Regen fallen.
In der Nacht auf Freitag wird es dann vielerorts trocken. Im Westen und Norden zeigen sich größere Wolkenlücken, regional kann sich in den Tälern und Becken allerdings Nebel bilden. Richtung Süden bleiben die Wolken dichter, größere Regenmengen sind zunächst aber nicht mehr zu erwarten.
Maximal 13 Grad in der Nacht
Mit der kühleren Luft gehen auch die Temperaturen deutlich zurück. Bis zum Freitagmorgen sinken sie auf etwa sieben bis 13 Grad, in höher gelegenen Tälern kann es noch etwas frischer werden.
Freitag wird unbeständig
Am Freitag wartet bereits die nächste Wetterteilung: Im Norden und Osten startet der Tag überwiegend trocken und teilweise sonnig. Im Süden nimmt der Einfluss eines Tiefs über Oberitalien dagegen wieder zu. Dort werden die Wolken dichter und im Tagesverlauf breitet sich neuer Regen aus.
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