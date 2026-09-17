Charli XCX ließ für „Playboy“ die Hüllen fallen

Diesen Star findet Charli XCX sexy

Im Interview sprach Charli XCX auch über ihren Partner George Daniel, Schlagzeuger der Band The 1975, mit dem sie seit letztem Jahr verheiratet ist. Sie fühle sich am selbstbewusstesten, „wenn ich auf der Bühne bin und wenn ich mit George zusammen bin“, erklärte die Sängerin.