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Heißer Coverstar

Charli XCX ließ für „Playboy“ die Hüllen fallen

Society International
17.09.2026 17:00
Charli XCX ist der sexy Coverstar der Herbstausgabe des US-„Playboy“.
Charli XCX ist der sexy Coverstar der Herbstausgabe des US-„Playboy“.(Bild: APA-Images / Action Press / Cyril Pecquenard)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Charli XCX hat ihren Fans jetzt ein besonders heißes Geschenk gemacht: Die Sängerin räkelt sich in der aktuellen Ausgabe des US-„Playboy“ in nicht mehr als schwarzer Wäsche vor der Kamera. Ganz schön heiß!

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Charli XCX ist der Coverstar der aktuellen Herbst-Ausgabe des US-„Playboy“. Und die Bilder der Sängerin, die von Starfotograf Aidan Zamiri auf einem Boot auf der Themse in Szene gesetzt wurden, haben es in sich!

In sexy Dessous am Cover
Auf dem Cover ist Charli in schwarzen Dessous und mit High Heels zu sehen, ein weiteres Titel-Motiv zeigt nur die sexy Kehrseite der 34-Jährigen, die in einem schwarzen Stringtanga steckt.

Sehen Sie hier die sexy Cover-Fotos von Charli XCX für den „Playboy“:

„Die Touristen fanden es gut“, lachte sie über die freizügigen Aufnahmen, die unter anderem auch im Freien aufgenommen wurden.

Traum ging in Erfüllung
„Ich wollte schon eine Weile mit dem ,Playboy‘ shooten. Es ist so ein ikonisches Magazin“, verriet Charli zudem im Interview, das niemand Geringeres als Kylie Jenner führte. Mit ihr stand die Britin für den Film „The Moment“ gemeinsam vor der Kamera. 

Dass es nun also geklappt hat, ist für die Sängerin eine große Ehre. „Ich liebe das Logo. Ich liebe die Unterwäsche. Ich liebe Frauenkörper. Ich liebe Sexiness in ihrer ganzen Intensität“, schwärmte Charli.

Charli XCX trägt gerne sexy Outfits. Für den „Playboy“ ließ die Sängerin nun die Hüllen fallen.
Charli XCX trägt gerne sexy Outfits. Für den „Playboy“ ließ die Sängerin nun die Hüllen fallen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Matt Winkelmeyer)

Und plauderte auch aus dem Nähkästchen: „Sex, Sexualität und Selbstvertrauen sind für mich allesamt etwas sehr Heiliges. Wenn ich sie jederzeit in vollen Zügen genießen könnte, würde ich das tun.“

Diesen Star findet Charli XCX sexy
Im Interview sprach Charli XCX auch über ihren Partner George Daniel, Schlagzeuger der Band The 1975, mit dem sie seit letztem Jahr verheiratet ist. Sie fühle sich am selbstbewusstesten, „wenn ich auf der Bühne bin und wenn ich mit George zusammen bin“, erklärte die Sängerin.

In Bezug auf die Ehe seien sie aber „locker und entspannt“, lachte sie. „Es bedeutet uns viel, aber gleichzeitig könnten wir komplett darauf verzichten, und wir wären genauso verliebt, wenn wir nicht verheiratet wären.“ 

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Und welchen Promi findet Charli besonders sexy? Die Antwort überrascht: Es ist Schauspieler Jack Black! „Er ist lustig. Er ist talentiert. Er ist cool. Er ist originell, weißt du? Ich glaube, genau das macht Menschen sexy, wenn sie einfach ihr Ding machen.“

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