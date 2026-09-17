Judenhasser verübt Brandanschlag auf Synagoge

Brandanschlag kurz vor jüdischem Feiertag

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, verurteilte den Angriff wies auf den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur hin, der in drei Tagen bevorsteht. „Erneut ist es in der Zeit der jüdischen Hohen Feiertage zu einem Anschlag auf eine Synagoge gekommen. Was mich zutiefst verstört, ist die Seelenruhe, mit welcher der Täter in Wuppertal diesen Anschlag am helllichten Tag durchgeführt hat. Von Unrechtsbewusstsein oder Scham fehlt jede Spur.“ Und Schuster fügte hinzu: „Dieses Vorgehen bezeugt die fortschreitende Normalisierung des Judenhasses, auf die unsere Gesellschaft bisher keine Antwort gefunden hat.“