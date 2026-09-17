Nach 136 Jahren: Aus für steirische Schilderfabrik

In den vergangenen beiden Jahren waren die Umsätze allerdings rückläufig. Laut Geschäftsführung konnten die Kosten nicht angepasst werden. Viele der 25 Dienstnehmer sind schon lange im Betrieb, die Personalkosten sind dementsprechend hoch. Die Verbindlichkeiten betragen 1,7 Millionen Euro. Eine Sanierung wird nicht mehr beabsichtigt, das Aus nach 136 Jahren dürfte damit besiegelt sein.