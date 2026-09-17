Bis heute keine Beweise für Verschwörungstheorien

Seine Entschuldigung kam mit 19 Jahren Verspätung im Jahr 2021. Da bat Ronaldo Luis Nazario de Lima all jene Mütter um Verzeihung, deren Kinder sich seinen Haarschnitt von 2002 hatten schneiden lassen. Komplett kurz, vorne ein Büschel – mehr als gewagt. Außer man schießt damit zwei Tore in einem WM-Finale ...