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Legende wird 50

Bis heute keine Beweise für Verschwörungstheorien

Fußball International
17.09.2026 18:30
Ronaldo war zu seiner Zeit der beste Stürmer der Welt.
Ronaldo war zu seiner Zeit der beste Stürmer der Welt.(Bild: EPA/Manuel Bruque)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Er war der wohl beste Stürmer seiner Zeit, erzielte in seiner Karriere 88 (!) Treffer, bei denen er auch den Tormann überdribbelte. Trotz vieler Verletzungen wurde er zweimal Weltmeister, sorgte zudem für einen Sexskandal. Am Freitag feiert Brasiliens Legende den 50. Geburtstag 

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Seine Entschuldigung kam mit 19 Jahren Verspätung im Jahr 2021. Da bat Ronaldo Luis Nazario de Lima all jene Mütter um Verzeihung, deren Kinder sich seinen Haarschnitt von 2002 hatten schneiden lassen. Komplett kurz, vorne ein Büschel – mehr als gewagt. Außer man schießt damit zwei Tore in einem WM-Finale ...

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