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Identität unbekannt

Rätsel um tote Person bei Tiroler Klettersteig

Tirol
17.09.2026 17:44
Die Identität einer in Tirol gefundenen Person ist unbekannt.
Die Identität einer in Tirol gefundenen Person ist unbekannt.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Im Nahbereich eines Klettersteigs im Gemeindegebiet von Mieming wurde eine Leiche gefunden. Bislang ist unklar, wer die tote Person ist.

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Am späten Donnerstagvormittag wurde eine leblose Person im Nahbereich eines Klettersteiges im Gemeindegebiet von Mieming aufgefunden.

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Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Die Identität sowie der genaue Unfallhergang sind derzeit noch unklar.

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