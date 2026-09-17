Sichtbare Schutzwege für sichere Schulwege

Dass es bis zum Ende der Volksschule dauert, bis Kinder wirklich präventiv denkend im Verkehr agieren, bestätigt auch Verkehrspsychologin Bettina Schützhofer. Auch andere wichtige Fähigkeiten fehlen Kindern oft noch: „So gelingt es Kindern beispielsweise erst mit 8 Jahren, zuverlässig in einer Bewegung zu stoppen. Insbesondere beim Laufen brauchen Kinder davor einen Anhalteweg von rund 1,5 Metern, was bedeutet, dass sie im Falle eines plötzlichen auf die Fahrbahn Laufens bis zur Fahrbahnmitte benötigen, um zuverlässig stoppen zu können.“ Kinder sollten weder über- noch unterfordert werden, weil sie sich selbst oftmals überschätzen. Genau hier sind Erziehungsberechtigte gefragt, aber auch Struktuelles.