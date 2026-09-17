„Infantino sollte weg, ohne Wenn und Aber!“

„Riesiger Geldberg gehört uns“

Fehler Nummer drei war in den Augen von Watzke schließlich: Infantinos Plan, die WM an Investoren zu verkaufen. „Völlig wahnsinnig. Kein Mensch weiß das, seine Vizepräsidenten in der FIFA wussten nichts, das Council wusste nichts. Eine WM läuft wie geschnitten Brot. Warum willst du da Investoren? Die FIFA sitzt auf einem riesigen Geldberg, der eigentlich uns gehört, den Nationalverbänden. Und wofür dann Investoren? Warum soll ich denen 20, 30 Prozent mitgeben, wenn das Ding läuft?“